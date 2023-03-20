"Розвиваємо наступ": у ЗСУ підтвердили штурм ворожих позицій під Запоріжжям

За словами спікера Сил оборони Олексія Дмитрашківського, українські бійці зараз займають вигідніші позиції та вирівнюють лінію оборони перед початком контрнаступу.

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Українські бійці розвивають контрнаступальні дії на Запорізькому напрямі, намагаючись зайняти вигідніші позиції. І хоча про повномасштабний штурм ЗСУ оборони противника говорити ще зарано, проте українські захисники здійснили штурм однієї з позицій росіян. Про це в інтерв'ю "Еспресо" заявив 19 березня керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський.

"На Запорізькому напрямі були не штурмові дії, а була боротьба за вигідніші позиції", — уточнив спікер.

За його словами, українські захисники помалу готуються до контрнаступу, вирівнюючи лінію оборони та займаючи вигідні ділянки фронту. Тим часом противник чинить опір, хоча оборонні позиції окупанти займатимуть недовго.

"Попри ті окопи, які вони накопали, фортифікаційні споруди — це скоро їм не знадобиться", — зазначив Дмитрашківський.

Ситуація на Запорізькому фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Зокрема, здійснює обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області.

Водночас противник зазнає великих втрат — загарбники облаштовують усе більше нових госпіталів уздовж лінії фронту. Зокрема, у населеному пункті Розівка, що розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області, такий госпіталь російські військові облаштували в будівлі місцевої лікарні, куди минулої доби було доставлено близько 50 тяжко поранених солдатів ЗС РФ.

Такий самий заклад, лише в будівлі місцевої школи, було облаштовано в селищі Високе.

"Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість тяжко поранених. Для цього ворог використав 4 медичні вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ", — ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли житловий будинок у Василівському районі міста Кам'янське Запорізької області. За даними адміністрації регіону, противник вів вогонь із реактивної системи залпового вогню "Град", унаслідок чого загинули троє людей.