"Современную войну нельзя вести по старым стандартам": офицер рассказал о подготовке бойцов ВСУ

Опытные военные, которые проходили обучение за рубежом и принимали участие в реальных боевых действиях, делятся знаниями и навыками, необходимыми в современных условиях ведения войны.

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Современная война подразумевает иной подход к принципам ведения боевых действий, чем несколько десятилетий назад, поэтому не может вестись по прежним установленным стандартам. Развитие технологий, новая техника и другие факторы требуют и иной подход к подготовке военнослужащих, а нынешняя война с РФ диктует более жесткие условия обучения в сжатые сроки. О том как украинские курсанты проходят подготовку с учетом современных условий ведения войны рассказал офицер с позывным "Лайк" в интервью Армия "Inform".

Офицер пояснил, что мобилизованные проходят курс обучения, который в основном направлен на индивидуальную подготовку. Вместе с тем курсантов обучают и коллективным действиям, в частности в условиях интенсивной застройки.

"Также курсанты осваивают у нас основы тактики, тактическую медицину, огневую подготовку, действия при перемещении на поле боя. Стараемся, чтобы все полученные навыки имели практическую основу и пригодились во время дальнейшей службы", — рассказал "Лайк".

По его словам, бойцы после окончания курсов проходят экзамен, во время которого демонстрируют приобретенные навыки. Особенность подготовки заключается в том, что призывники имеют разный возраст и опыт службы в армии. Офицер отметил, что с теми людьми, которые не служили в армии, работают более тщательно и в особенности в плане морально-психологической подготовки, поскольку часто такие призывники не готовы к предлагаемым нагрузкам.

"Для этого мы и существуем как учебное подразделение… Мы проводим беседы, тренинги, организуем различные психологические нагрузки с использованием пиротехнических и имитационных средств, курсанты тренируются на психологической полосе препятствий", — отметил офицер.

Что касается современных условий боевых действий, то они требуют постоянных изменений в обучающей программе. И здесь большая надежда на тех, кто имеет реальный боевой опыт. Поэтому в учебный центр приходят инструкторы, которые по состоянию здоровья не могут находиться на передовой, но умеют воевать и могут поделиться своими знаниями и опытом. Кроме того передается не только опыт, полученный в российско-украинской войне, но и наработки передовых армий мира, так как некоторые преподаватели сами обучались за рубежом.

"Условия современной войны еще раз подтверждали, что боевые действия уже не могут вестись по прежним устоявшимся стандартам. Появляется новейшая техника, которая предоставляет новые возможности на поле боя. Мы тоже ее осваиваем, наш инструкторско-преподавательский состав проходит обучение за рубежом, а приобретенный опыт затем передает нашим курсантам", — подчеркнул офицер.

Ранее сообщалось, что Украина и Швеция ведут диалог о сотрудничестве в области военного образования и науки. В этой связи 13 марта состоялась рабочая встреча делегации Национального университета обороны Королевства Швеции с руководством Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины.