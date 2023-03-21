"Сучасну війну не можна вести за старими стандартами": офіцер розповів про підготовку бійців ЗСУ

Досвідчені військові, які проходили навчання за кордоном і брали участь у реальних бойових діях, діляться знаннями та навичками, необхідними в сучасних умовах ведення війни.

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Сучасна війна має на увазі інший підхід до принципів ведення бойових дій, ніж кілька десятиліть тому, тому її не можна вести за колишніми встановленими стандартами. Розвиток технологій, нова техніка й інші фактори вимагають і іншого підходу до підготовки військовослужбовців, а нинішня війна з РФ диктує жорсткіші умови навчання в стислий термін. Про те, як українські курсанти проходять підготовку з урахуванням сучасних умов ведення війни, розповів офіцер із позивним "Лайк" в інтерв'ю "Армія Inform".

Офіцер пояснив, що мобілізовані проходять курс навчання, який переважно спрямований на індивідуальну підготовку. Натомість курсантів навчають і колективних дій, зокрема в умовах інтенсивної забудови.

"Також курсанти освоюють у нас основи тактики, тактичну медицину, вогневу підготовку, дії під час переміщення на полі бою. Намагаємося, щоб усі здобуті навички мали практичну основу та стали в нагоді під час подальшої служби", — розповів "Лайк".

За його словами, бійці після закінчення курсів проходять іспит, під час якого демонструють набуті навички. Особливість підготовки полягає в тому, що призовники мають різний вік і досвід служби в армії. Офіцер зазначив, що з тими людьми, які не служили в армії, працюють ретельніше й особливо щодо морально-психологічної підготовки, оскільки часто такі призовники не готові до запропонованих навантажень.

"Для цього ми й існуємо як навчальний підрозділ... Ми проводимо бесіди, тренінги, організуємо різні психологічні навантаження з використанням піротехнічних та імітаційних засобів, курсанти тренуються на психологічній смузі перешкод", — зазначив офіцер.

Щодо сучасних умов бойових дій, то вони вимагають постійних змін у навчальній програмі. І тут є велика надія на тих, хто має реальний бойовий досвід. Тому до навчального центру приходять інструктори, які за станом здоров'я не можуть перебувати на передовій, але вміють воювати й можуть поділитися своїми знаннями й досвідом. Крім того, передається не тільки досвід, отриманий у російсько-українській війні, а й напрацювання передових армій світу, оскільки деякі викладачі самі навчалися за кордоном.

"Умови сучасної війни ще раз підтверджували, що бойові дії вже не можна вести за колишніми усталеними стандартами. З'являється новітня техніка, яка надає нові можливості на полі бою. Ми теж її освоюємо, наш інструкторсько-викладацький склад проходить навчання за кордоном, а набутий досвід потім передає нашим курсантам", — наголосив офіцер.

Раніше повідомлялося, що Україна та Швеція ведуть діалог про співпрацю в галузі військової освіти й науки. У зв'язку з цим 13 березня відбулася робоча зустріч делегації Національного університету оборони Королівства Швеції з керівництвом Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України.