Швеція та Україна домовляються про партнерство у сфері військової освіти та науки

Українська сторона запропонувала підписати Меморандум про співпрацю України та Швеції у галузі військової освіти та науки. Шведська делегація зацікавилася спільною роботою на рівні військових навчальних закладів та наукових установ обох держав.

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У Києві 13 березня відбулася робоча зустріч делегації Національного університету оборони Королівства Швеції (The Swedish Defence University — Försvarshögskolan) на чолі з ректором Робертом Егнелом із керівництвом Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України. Сторони обговорили перспективи військової співпраці у галузі військової освіти, а також спільної наукової та науково-технічної діяльності у сфері оборони. Про це повідомляє пресслужба Департаменту Міноборони.

Голова Департаменту військової освіти Володимир Мирненко поінформував шведську сторону про розпочаті оборонним відомством заходи щодо трансформації у сфері військової освіти. За його словами, ключовим завданням у цьому є створення нової моделі військової освіти на основі стандартів НАТО.

в Україну прибула делегація Національного університету оборони Королівства Швеції

При цьому Мирненко зазначив, що угода про співпрацю, підписана міністрами оборони держав Олексієм Резніковим та Петером Хултквістом, створює сприятливі умови розвитку повноцінної співпраці між Україною та Швецією, зокрема і у сфері військової освіти, наукових досліджень та розробок.

Українська сторона озвучила плани з інтеграції до європейського освітньо-наукового простору та розширення партнерства України та Швеції, а також запропонувала підписати Меморандум про співпрацю у галузі військової освіти та науки.

"Це дозволить максимально використати весь спектр наявних можливостей для обміну досвідом, ініціювання спільних проєктів із залученням потенціалу військових навчальних закладів та наукових установ України та Швеції", — наголосив Мирненко.

Зі свого боку, шведська делегація зацікавилася пропозиціями українських колег. Сторони домовилися про докладніше вивчення питання та узгодження подальших кроків, запропонованих представниками Департаменту.

Нагадаємо, Повітряні сили Швеції вказали на низку труднощів, що виникли після початку російсько-української війни. У повідомленні пресслужби ВПС країни 24 лютого йшлося про те, що Швеції потрібно заповнювати техніку, яку передавали Україні, а також нарощувати витрати на оборону.