Україна та Швеція підписали угоду в оборонній сфері: що це означає

За інформацією ЗМІ, між країнами планується низка двосторонніх проектів, які посилять українську армію. Частину з них реалізують за шведський рахунок.

Міністр оборони Олексій Резніков разом із міністром оборони Швеції Петером Гульквістом підписали оновлену Угоду про співпрацю у сфері оборони. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Під час візиту Резнікова до Швеції було підписано оновлений документ. Церемонія відбулася учора, 14 грудня. Під час візиту український міністр також обговорив із міністром оборони Швеції агресивні дії Росії в Європі. Як наголосив Резніков, ціна агресії для Кремля має стати неприйнятною, щоб вони відмовилися від планів продовжити окупацію України.

[ + – ] Підписання угоди Фото: Минобороны Украины

Водночас глава міноборони України подякував Швеції за підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету країни. Проте за даними Defense Express, теми, які обговорювалися, були ширші, ніж заявили в пресслужбі.

Незабаром буде розроблено низку двосторонніх проектів, які посилять потенціал українських Збройних сил за рахунок технологічних напрацювань, реалізованих у Швеції. Також заявляється, що частина оборонних і оборонно-промислових проєктів реалізовуватимуться за рахунок Королівства Швеція.

Нагадаємо, Швеція заявила про готовність направити своїх солдатів до України для військово-консультативної місії. Вона передбачає навчання бійців ЗСУ та покращення української військової вищої освіти.

Раніше Фокус повідомляв, що Швеція поглиблює з Данією партнерство в оборонній сфері, планується майже дворазове зростання бюджету армії, а також закупівля сучасного озброєння.