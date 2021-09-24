"Тотальна оборона": Швеція поглиблює партнерство з Данією в оборонній сфері

У межах урядової програми, Міноборони Швеції до 2025 року отримає майже вдвічі більший бюджет, а також сучасне озброєння.

У межах урядового плану "тотальної оборони 2021-2025" Швеція планує збільшувати витрати на оборону, а також поглиблювати співпрацю в обороні з Данією, Норвегією, Фінляндією та Ісландією. Про це повідомляє Defense News.

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Згідно з планом, Швеція до 2025 року збільшить військовий бюджет з 3,17 млрд доларів до 10,45 млрд доларів. Останні 4 роки країна постійно збільшує військові витрати:

2016 — 5,53 млрд доларів. 2017 — 5,63 млрд доларів. 2018 — 5,73 млрд доларів. 2019 — 5,84 млрд доларів. 2020 — 6,45 млрд доларів.

У документі ключовими завданнями виділяють: розширення військового потенціалу, збільшення чисельності особового складу армії та закупівля сучасного озброєння. План тотальної оборони також враховує цілі з мобілізації швидких, рішучих і стійких заходів у відповідь національної оборони в разі, якщо території Швеції опиняться під загрозою або нападом.

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15 вересня Швеція підписала декларацію про співпрацю в галузі оборони з Ісландією. Вона передбачає співпрацю двох країн у протидії новим загрозам, зокрема в кіберпросторі та боротьбу з гібридними погрозами.

"Тотальна оборона" передбачає об'єднання всіх родів військ у разі нападу "великої держави", щоб почати інтенсивні оборонні / наступальні дії проти ворога. Це необхідно для того, щоб Швеція могла захищатися, поки надходитиме військова допомога від регіональних і міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 16 вересня США, Британія та Австралія підписали оборонну угоду, яка серед іншого, дозволить Австралії отримати атомні підводні човни.