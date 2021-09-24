"Тотальная оборона": Швеция углубляет партнерство с Данией в оборонной сфере

В рамках правительственной программы, Минобороны Швеции к 2025 году получит почти в два раза больший бюджет, а также современное вооружение.

В рамках правительственного плана "Тотальна оборона 2021-2025" Швеция планирует увеличивать расходы на оборону, а также углублять сотрудничество в обороне с Данией, Норвегией, Финляндией и Исландией. Об этом сообщает Defense News.

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Согласно плану, Швеция до 2025 года увеличит военный бюджет на 3,17 млрд долларов до 10,45 млрд долларов. Последние 4 года страна постоянно увеличивает военные расходы:

2016 — 5,53 млрд долларов 2017 — 5,63 млрд долларов 2018 — 5,73 млрд долларов 2019 — 5,84 млрд долларов 2020 — 6,45 млрд долларов.

В документе ключевыми задачами выделяют: расширение военного потенциала, увеличение численности личного состава армии и закупка современного вооружения. План тотальной обороны также включает цели по мобилизации быстрых, решительных и устойчивых ответных мер национальной обороны в случае, если территории Швеции окажутся под угрозой или нападением.

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15 сентября Швеция подписала декларацию о сотрудничестве в области обороны с Исландией. Она предусматривает сотрудничество двух стран в противодействии новым угрозам, в частности в киберпространстве и борьбу с гибридными угрозами.

"Тотальная оборона" предусматривает объединение всех родов войск в случае нападения "крупного государства", чтобы начать интенсивные оборонительные/наступательные действия против врага. Это необходимо для того, чтобы Швеция могла защищаться, пока будет приходить военная помощь от региональных и международных партнеров.

Напомним, 16 сентября США, Британия и Австралия подписали оборонное соглашение, которые среди прочего, позволит Австралии получить атомные подводные лодки.