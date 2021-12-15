Украина и Швеция подписали соглашение в оборонной сфере: что это значит

По информации СМИ, между странами планируется ряд двухсторонних проектов, которые усилят украинскую армию. Часть из них реализуют за шведский счет.

Министр обороны Алексей Резников вместе с министром обороны Швеции Петером Хултквистом подписали обновленное Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Во время визита Резникова в Швецию был подписан обновленный документ. Церемония состоялась вчера, 14 декабря. В ходе визита украинский министр также обсудил с министром обороны Швеции агрессивные действия России в Европе. Как подчеркнул Резников, цена агрессии для Кремля должна стать неприемлемой, чтобы они отказались от планов продолжить оккупацию Украины.

[ + – ] Подписание соглашения Фото: Минобороны Украины

В то же время глава минобороны Украины поблагодарил Швецию в поддержке независимости, территориальной целостности и суверенитета страны. Однако по данным Defense Express, темы, которые обсуждались были шире, чем заявили в пресс-службе.

В скором времени будет разработан ряд двухсторонних проектов, которые усилят потенциал украинских Вооруженных сил за счет технологических наработок, реализованных в Швеции. Также заявляется, что часть оборонных и оборонно-промышленных проектов будут реализовываться за счет Королевства Швеция.

Напомним, Швеция заявила о готовности направить своих солдат в Украину для военно-консультативной миссии. Она предусматривает обучение бойцов ВСУ и улучшение украинского военного высшего образование.

Ранее Фокус сообщал, что Швеция углубляет с Данией партнерство в оборонной сфере, планируется почти двухкратный рост бюджета армии, а также закупка современного вооружения.