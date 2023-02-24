Дефіцит кадрів та затримка поставок: як війна в Україні впливає на обороноздатність Швеції

У звіті Міноборони зазначається, що Швеції не вистачає льотчиків та технічного персоналу, потрібно заповнювати техніку, яку передавали Україні, а також нарощувати витрати на оборону.

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У шведських Повітряних силах фіксується низка труднощів, які відображені у звіті Міноборони за 2022 рік. Про це повідомляє пресслужба ВПС Швеції.

У звіті шведської армії зазначається, що через російсько-українську війну спостерігається нестача постачальників, що призвело до проблем з технічним обслуговуванням військової техніки. Також затримується постачання кораблів, зокрема радіотехнічної розвідки Artemis.

Командування армії вживає масштабних заходів підвищення витрат, щоб купувати знову техніку, яку передали Україні. Однак війна вплинула не лише на зменшення кількості техніки, а й на постачання сировини та матеріалів для її виробництва.

Військово-повітряні сили Швеції фіксують дефіцит кадрових льотчиків на Gripen. Кількість льотних годин зменшилася на 1363 з 11 727 годин у 2021 році. 30 льотчиків перебувають у навчальних відпустках, також є нестача командирів повітряних боїв та техніків.

"Якщо відпустка триватиме з плином часу, то й боєздатність військових частин знижуватиметься, насамперед щодо здатності вирішувати основні завдання, а й щодо боєздатності", — наголошується у звіті.

Крім проблем із винищувачами, у Швеції недостатня транспортна авіація. Шведський C-130 Hercules досі знаходиться у виробника. Нестача технічного персоналу також призвела до негативного впливу на парк гелікоптерів.

Бронетехніка також не в кращому стані. В армії знизився рівень готовності танків та БМП через поточні ремонти.

Надалі керівництво не очікує на погіршення ситуації, оскільки вводитимуть в експлуатацію нові зразки озброєнь.

Нагадаємо, 23 лютого в Міноборони Швеції не виключили постачання Україні танків Stridsvagn 122 в межах наступних пакетів військової допомоги.

21 лютого у розвідці Швеції заявили, що РФ являє для країни військову загрозу. Звичний європейський порядок безпеки припинив своє існування.