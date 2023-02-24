Дефицит кадров и задержка поставок: как война в Украине влияет на обороноспособность Швеции

В отчете Минобороны указывается, что Швеции не хватает летчиков и технического персонала, нужно восполнять технику, которую передавали Украине, а также наращивать расходы на оборону.

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В шведских Воздушных силах фиксируются ряд трудностей, которые отражены в отчете Минобороны за 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Швеции.

В отчете шведской армии указывается, что из-за российско-украинской войны наблюдается нехватка поставщиков, что привело к проблемам с техническим обслуживанием военной техники. Также задерживается поставка кораблей, в частности радиотехнической разведки Artemis.

Командование армии предпринимает масштабные меры повышения расходов, чтобы покупать вновь технику, которую передали Украине. Однако война повлияла не только на уменьшение количества техники, но и на поставки сырья и материалов для ее производства.

Военно-воздушные силы Швеции фиксируют дефицит кадровых летчиков на Gripen. Количество летных часов уменьшилось на 1363 с 11 727 часов в 2021 году. 30 летчиков находится в учебных отпусках, также есть нехватка командиров воздушных боев и техников.

"Если отпуск будет продолжаться с течением времени, то и боеспособность воинских частей будет снижаться, в первую очередь в отношении способности решать основные задачи, но и в отношении боеспособности", — отмечается в отчете.

Кроме проблем с истребителями, в Швеции недостаточной транспортной авиации. Шведский C-130 Hercules до сих пор находится у производителя. Нехватка технического персонала также привела к негативному влиянию на парк вертолетов.

Бронетехника также не в лучшем состоянии. У армии снизилась уровень готовности танков и БМП из-за текущих ремонтов.

В дальнейшем руководство не ожидает ухудшения ситуации, так как будут вводиться в эксплуатацию новые образцы вооружений.

Напомним, 23 февраля в Минобороны Швеции не исключили поставок Украине танков Stridsvagn 122 в рамках следующих пакетов военной помощи.

21 февраля в разведке Швеции заявили, что РФ представляет для страны военную угрозу. Привычный европейский порядок безопасности прекратил свое существование.