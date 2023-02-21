"Увеличились риски": Россия представляет для Швеции военную угрозу – разведка

По словам главы шведской разведки Лены Халлин, привычный европейский порядок безопасности прекратил свое существование.

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Российская Федерация несет явную военную угрозу в непосредственной близости от Швеции, однако ее силы в значительной степени связаны с войной в Украине. Об этом во время пресс-конференции заявила глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин, пишет The Guardian.

"Европейский порядок безопасности в том виде, в каком мы его знаем, прекратил свое существование… и вместе с этим увеличились риски для безопасности Швеции", — цитируют Халлин журналисты.

Глава шведской разведки предполагает, что Вооруженные силы России будут по мере возможностей укрепляться в непосредственной близости от Швеции. Подобным образом РФ продемонстрирует свою реакцию на стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

При этом Халлин считает, что Кремль стремится избежать прямого вооруженного столкновения со странами Североатлантического Альянса. По ее словам, высокий уровень напряженности повышает вероятность подобного конфликта.

"Однако существует значительная неопределенность, связанная главным образом с готовностью российского руководства пойти на высокий риск", — добавила глава разведки Швеции.

Вступление Швеции в НАТО

5 июля 2022 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде вместе с финским коллегой Пеккой Хаависто подписали протоколы о вступлении в НАТО. Процесс присоединения стран к Альянсу затянулся, в частности из-за сожжения Корана 21 января перед посольством Турции в Стокгольме.

Данный инцидент вызвал недовольство в Турции, которая наравне с остальными странами блока должна одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

В связи с этим 25 января Хаависто предложил сделать перерыв в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по поводу их возможного вступления в организацию. Министр отметил, что не следует делать выводов пока "не уляжется пыль после текущей ситуации".

Генеральный секретарь НАТО на брифинге 15 января призвал Турцию одновременно ратифицировать документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что обе страны выполнили все свои обязательства для вступления в Альянс еще в октябре прошлого года.

Фокус также писал о том, что 27 января основатель ультраправой партии Stram Kurs ("Жесткий курс") Расмус Палудан, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, повторил свою акцию в Копенгагене. Активист заявил, что будет сжигать Коран на этом же месте каждую пятницу, "пока Швеция не будет принята в НАТО".

Еще мы писали о том, что по данным Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга от 25 января, за сожжением Корана под посольством Турции в Стокгольме может стоять Россия. Спецслужбы РФ могли использовать Расмуса Палудана для дестабилизации ситуации в Швеции и блокировки ее вступления в НАТО.