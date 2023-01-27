"Пока Швеция не вступит в НАТО": датчанин снова сжег Коран и обещает продолжать акцию (видео)

Расмус Палудан заявил, что будет сжигать священное писание мусульман каждую пятницу. Сегодня он проводит "тур" по Дании, где утраивает свой провокационный флешмоб возле зданий разных посольств и мечетей.

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Датский адвокат и основатель ультраправой партии Stram Kurs ("Жесткий курс") Расмус Палудан, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, повторил свою акцию в Копенгагене. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает датское издание Berlingske.

По информации журналистов, радикал сжег Коран у посольства Турции в Копенгагене на улице Эстербро. Расмус Палудан также сожжет священную книгу перед посольством России. Ранее в тот же день он проделал то же самое в мечети на улице Дортевей в Норребро.

"Я также даю обещание, что, когда он [Эрдоган] примет Швецию в НАТО, я больше никогда в жизни не буду сжигать Коран перед посольством Турции", — заявил активист.

Предполагается, что такие акции будут проходить теперь каждую пятницу.

По данным местных СМИ, мусульмане пытались помешать проведению провокационных акций. Они установили рядом с местом сжигания Корана колонки и громко включали молитвы ислама.

Реакция Турции

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Дании в Турции Данни Аннана после того, как 27 января власти Дании разрешили провокационную акцию протеста, "связанную с нападением на священную книгу Коран".

"Турция решительно осуждает Данию за допущение этого провокационного акта, представляющего собой преступление на почве ненависти, и что такое отношение Дании неприемлемо, — сообщили изданию источники в МИД, пожелавшие остаться неизвестными.

Турция ожидает, что Дания не допустит действия крайне правого политика, запланированного в Копенгагене на 27 января.

Сожжение Корана в шведском Стокгольме

21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан поджег священную книгу мусульман перед турецким посольством в Стокгольме. И пригрозил, что будет делать это, пока Ту

После акции в Стокгольме в Турции вспыхнули антишведские протесты. У генерального консульства страны в Стамбуле прошла массовая акция, на которой сожгли флаг Швеции. Недовольные люди также собирались у шведского посольства в Анкаре.

23 января на фоне произошедшего министр национальной обороны Турции Хулуси Акар утверждает, что Швеция и Финляндия не хотят содействовать Анкаре в вопросах борьбы с терроризмом. При этом страны ждут содействия Турции по их вступлению в НАТО.

24 января Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии заявил, что в Турции возмущены протестами в Швеции, в ходе которых был сожжен Коран. В связи с этим Анкара пока не готова одобрить вступление страны в НАТО. Он также подчеркнул, что вопрос вступления в Североатлантический альянс одновременно со Швецией, возможно, придется пересмотреть.

Отметим, что по мнению Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга, спецслужбы Российской Федерации могли использовать лидера датской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана для дестабилизации ситуации в Швеции и блокировки ее вступления в НАТО.

Напомним, 25 января стало известно о том, что Турция заблокировала вступление Швеции и Финляндии в Альянс.