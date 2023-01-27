"Поки Швеція не вступить у НАТО": данець знову спалив Коран і обіцяє продовжувати акцію (відео)

Расмус Палудан заявив, що спалюватиме священне писання мусульман щоп'ятниці. Сьогодні він проводить "тур" Данією, де повторює свій провокаційний флешмоб біля будівель різних посольств та мечетей.

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Данський адвокат та засновник ультраправої партії Stram Kurs ("Жорсткий курс") Расмус Палудан, який раніше спалив Коран біля посольства Туреччини у Стокгольмі, повторив свою акцію у Копенгагені. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомляє данське видання Berlingske.

За інформацією журналістів, радикал спалив Коран біля посольства Туреччини у Копенгагені на вулиці Естербро. Расмус Палудан також спалить священну книгу перед посольством Росії. Раніше того ж дня він проробив те саме в мечеті у Норребро.

"Я також даю обіцянку, що, коли він [Ердоган] прийме Швецію у НАТО, я більше ніколи в житті не спалюватиму Коран перед посольством Туреччини", — заявив активіст.

Передбачається, що такі акції відбуватимуться тепер щоп'ятниці.

За даними місцевих ЗМІ, мусульмани намагалися перешкодити проведенню провокаційних акцій. Вони встановили поряд із місцем спалювання Корану колонки та голосно включали молитви ісламу.

Реакція Туреччини

Як повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News, Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Данії в Туреччині Данні Аннана після того, як 27 січня влада Данії дозволила провокаційну акцію протесту, "пов'язану з нападом на священну книгу Коран".

"Туреччина рішуче засуджує Данію за припущення цього провокаційного акту, який є злочином на ґрунті ненависті, і що таке ставлення Данії неприйнятне", — повідомили джерела в МЗС, які побажали залишитися невідомими.

Туреччина очікує, що Данія не допустить дії вкрай правого політика, заплановані у Копенгагені на 27 січня.

Спалення Корану у шведському Стокгольмі

21 січня лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан підпалив священну книгу мусульман перед турецьким посольством у Стокгольмі.

Після акції у Стокгольмі в Туреччині спалахнули антишведські протести. У генерального консульства країни у Стамбулі відбулася масова акція, на якій спалили прапор Швеції. Невдоволені люди також збиралися біля шведського посольства в Анкарі.

23 січня на тлі події міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар стверджує, що Швеція та Фінляндія не хочуть сприяти Анкарі у питаннях боротьби з тероризмом. Водночас країни чекають на сприяння Туреччини щодо їх вступу у НАТО.

24 січня Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії заявив, що в Туреччині обурені протестами у Швеції, під час яких спалили Коран. У зв'язку з цим Анкара поки не готова схвалити вступ країни у НАТО. Він також наголосив, що питання вступу до Північноатлантичного альянсу одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути.

Зазначимо, що на думку Інституту досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга, спецслужби Російської Федерації могли використовувати лідера данської партії "Жорсткий курс" Расмуса Палудана для дестабілізації ситуації у Швеції та блокування її вступу у НАТО.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо про те, що Туреччина заблокувала вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.