Переговори щодо НАТО провалилися. Туреччина заблокувала вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

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Ердоган, як людина, яка вірує і багато років позиціонує себе як захисник мусульман і затятий поборник ісламських цінностей, зіграв цією картою на свою користь, згуртувавши проти Швеції багато переважно мусульманських країн, які колективно засудили Стокгольм за знищення Корану.

Для нього це зайвий привід покарати шведів, виявити свою принциповість і рішучість. Напередодні президентських виборів у травні він не може показувати м'якість та слабкість, тому, йдучи на подальше загострення, змушений ставити переговори на паузу, щоб максимально капіталізувати цю історію перед голосуванням.

У свою чергу, в Європі розуміють токсичність нинішнього моменту. Швидко домовитися з Туреччиною на прийнятних умовах навряд чи вийде, і що ближче дата виборів, то складніше, оскільки риторика Ердогана та його партії стає дедалі гострішою, агресивнішою та нераціональнішою. Тому в ЄС чекають і сподіваються на те, що Ердоган програє у травні. А турецька опозиція вважається більш домовоспроможною та орієнтованою на Захід.

Фінляндія, у якої з Туреччиною менше проблемних питань, поки що не наважується відколюватися від Швеції та йти до НАТО окремо. Вони вже заявили, що без Стокгольма до Альянсу не вступлять, тому змушені чекати, поки турки, шведи та американці сторгуються.

Турецька опозиція теж готується до виборів, але поки що запізнюється з оголошенням єдиного кандидата від усіх шести партій. Ідуть внутрішні торги. Чим довше затягують, тим складніше потім розгортати виборчу кампанію, чим, звичайно, скористався Ердоган, змінивши дату проведення виборів на місяць раніше.

Крім того, подібні акції, як спалення Корану чи "повішення" ляльки турецького президента, не додають балів опозиції, оскільки вона на цьому ніяк грати не може. Обидві акції є провокаціями та образою і жоден мусульманський чи турецький лідер не суперечитиме Ердогану, коли той засуджує подібні речі. Тож європейці у цьому плані зіграли проти турецької опозиції та на користь Ердогану.

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