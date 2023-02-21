"Збільшилися ризики": Росія становить для Швеції військову загрозу — розвідка

За словами глави шведської розвідки Лєни Халлін, звичний європейський порядок безпеки припинив своє існування.

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Російська Федерація несе явну військову загрозу у безпосередній близькості від Швеції, проте її сили значною мірою пов'язані з війною в Україні. Про це під час пресконференції заявила голова шведської Служби розвідки та забезпечення безпеки Лєна Халлін, пише The Guardian.

"Європейський порядок безпеки у тому вигляді, в якому ми його знаємо, припинив своє існування... і разом з цим збільшилися ризики для безпеки Швеції", — цитують журналісти Халлін.

Глава шведської розвідки припускає, що Збройні сили Росії в міру можливостей зміцнюватимуться в безпосередній близькості від Швеції. Подібним чином РФ продемонструє свою реакцію на прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Халлін вважає, що Кремль прагне уникнути прямого збройного зіткнення з країнами Північноатлантичного Альянсу. За її словами, високий рівень напруженості підвищує ймовірність такого конфлікту.

"Однак існує значна невизначеність, пов'язана головним чином із готовністю російського керівництва піти на високий ризик", — додала глава розвідки Швеції.

Вступ Швеції до НАТО

5 липня 2022 року міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде разом із фінським колегою Пеккою Хаавісто підписали протоколи про вступ до НАТО. Процес приєднання країн до Альянсу затягнувся, зокрема через спалення Корану 21 січня перед посольством Туреччини у Стокгольмі.

Цей інцидент викликав невдоволення у Туреччині, яка нарівні з іншими країнами блоку має схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

У зв'язку з цим 25 січня Хаавісто запропонував зробити перерву у переговорах Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо їх можливого вступу до організації. Міністр зазначив, що не слід робити висновків поки "не вляжеться пил після поточної ситуації".

Генеральний секретар НАТО на брифінгу 15 січня закликав Туреччину одночасно ратифікувати документи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, зазначивши, що обидві країни виконали всі свої зобов'язання щодо вступу до Альянсу ще у жовтні минулого року.

Фокус також писав про те, що 27 січня засновник ультраправої партії Stram Kurs ("Жорсткий курс") Расмус Палудан, який раніше спалив Коран біля посольства Туреччини у Стокгольмі, повторив свою акцію у Копенгагені. Активіст заявив, що спалюватиме Коран на цьому ж місці щоп'ятниці, "поки Швеція не буде прийнята до НАТО".

Ще ми писали про те, що, за даними Інституту досліджень глобальних загроз і демократії Роберта Лансінга від 25 січня, за спаленням Корану під посольством Туреччини в Стокгольмі може стояти Росія. Спецслужби РФ могли використовувати Расмуса Палудана для дестабілізації ситуації у Швеції та блокування її вступу до НАТО.