Швеция и Украина договариваются о партнерстве в сфере военного образования и науки

Украинская сторона предложила подписать Меморандум о сотрудничестве Украины и Швеции в области военного образования и науки. Шведская делегация заинтересовалась совместной работой на уровне военных учебных заведений и научных учреждений обоих государств.

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В Киеве 13 марта состоялась рабочая встреча делегации Национального университета обороны Королевства Швеции (The Swedish Defence University — Försvarshögskolan) во главе с ректором Робертом Эгнелом с руководством Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины. Стороны обсудили перспективы военного сотрудничества в области военного образования, а также совместной научной и научно-технической деятельности в сфере обороны. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Минобороны.

Глава Департамента военного образования Владимир Мирненко проинформировал шведскую сторону о начатых оборонным ведомством мероприятиях по трансформации в сфере военного образования. По его словам, ключевой задачей в этом является создание новой модели военного образования на основе стандартов НАТО.

в Украину прибыла делегация Национального университета обороны Королевства Швеции

При этом Мирненко отметил, что соглашение о сотрудничестве, подписанное министрами обороны государств Алексеем Резниковым и Петером Хултквистом создает благоприятные условия развития полноценного сотрудничества между Украиной и Швецией, в том числе и в сфере военного образования, научных исследований и разработок.

Украинская сторона озвучила планы по интеграции в европейское образовательно-научное пространство и расширению партнерства Украины и Швеции, а также предложила подписать Меморандум о сотрудничестве в области военного образования и науки.

"Это позволит максимально использовать весь спектр имеющихся возможностей для обмена опытом, инициирования совместных проектов с привлечением потенциала военных учебных заведений и научных учреждений Украины и Швеции", — подчеркнул Мирненко.

В свою очередь шведская делегация заинтересовалась предложениями украинских коллег. Стороны договорились о более подробном изучении вопроса и согласовании дальнейших шагов, предложенных представителями Департамента.

Напомним, Воздушные силы Швеции указали на ряд трудностей, возникших после начала российско-украинской войны. В сообщении пресс-службы ВВС страны 24 февраля говорилось о том, что Швеции нужно восполнять технику, которую передавали Украине, а также наращивать расходы на оборону.