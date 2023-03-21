Восточный фланг НАТО: в польском городе Познань открыли первый гарнизон армии США (фото)

В задачи гарнизона будут входить руководство и управление передовыми подразделениями сухопутных войск Соединенных Штатов в Европе, а также обеспечение американских солдат, дислоцированных в Польше.

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В городе Познань 21 марта состоялась церемония создания первого постоянного военного гарнизона США на территории Польши. Таким образом это подразделение, поддерживающее присутствие американских солдат на восточном фланге НАТО, стало восьмым гарнизоном Вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Министерство национальной обороны страны.

На церемонии преобразования региональной группы поддержки Польши (ASG-P) в гарнизон армии США в Польше (USAG-P) присутствовал министр национальной обороны Мариуш Блащак. Он отметил, что открытие именно постоянного американского гарнизона, которого долго добивалась Варшава, наконец стала реальностью.

"Сегодня мы являемся свидетелями открытия постоянного присутствия гарнизона США на польской земле. Это важное событие как в истории Польши, так и в истории польско-американских отношений", — заявил Блащак.

Гарнизон создается в Познани на базе Лагеря Костюшко — передового командования Пятого армейского корпуса США, действующего в Польше с 2020 года. В задачи гарнизона будут входить руководство и управление передовыми подразделениями сухопутных войск Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО. Также гарнизон будет заниматься инфраструктурным обеспечением американских солдат, которые размещены на территории Польши.

В ходе церемонии Блащак заявил, что Варшава ставит перед собою цель добиться оперативной совместимости с вооруженными силами США и оснастить Войско Польское техникой, которая будет максимально совместима с американской. При этом он напомнил, что польская армия уже оснащена многими видами техники американского производства, такими как танки Abrams, ракетными установками HIMARS и многоцелевыми истребителями F-35.

"Сегодня перед лицом необъявленной российской агрессии Североатлантический альянс силен как никогда. Россия надеялась, что своими действиями расколет НАТО, но оказалось, что она недооценила нашу общую силу и нашу решимость", — заявил в свою очередь американский генерал-лейтенант Джон Колашески.

Он привел польско-американские отношения в качестве примера углубления связей внутри Североатлантического союза.

"Переименование региональной группы поддержки в гарнизон армии США в Польше подчеркивает взаимные прочные отношения", — подчеркнул он.

Напомним, посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский 18 марта заявил, что Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет защитить свой суверенитет. Между тем спустя некоторое время польское посольство во Франции заявило, что словам дипломата неправильно поняли.