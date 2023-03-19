Посол Польши заявил о готовности страны вступить в войну с РФ: в посольстве все отрицают

По словам Яна Эмерика Росцишевского, последствия войны могут быть опасны для "нашей цивилизации и нашей культуры", а ответственность за эскалацию напряженности несет Россия, а не НАТО. В посольстве уже заявили, что заявление было вырвано из контекста, а поиск сенсации они будут рассматривать "с точки зрения недоброжелательности".

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Польша будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость. Об этом заявил посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский 18 марта в эфире французского телеканала LCI.

"Если Украина не приступит к защите своей независимости, у нас не будет выбора, мы будем обязаны участвовать в конфликте", — заявил посол.

Как уточнило польское издание Interia, Рощишевский заявил о том, что война в Украине угрожает подорвать традиционные устои европейской цивилизации.

"В противном случае наши ценности, которые являются основой нашей цивилизации и нашей культуры, окажутся в фундаментальной опасности, поэтому у нас не будет выбора", — заявил дипломат.

По словам Росцишевского, Россия виновата в эскалации конфликта, а не страны НАТО, которые реагируют на агрессию.

"Не НАТО, не Польша, не Франция и не Словакия нагнетают напряженность. Это Россия вторглась в Украину, это Россия захватывает ее территорию, это Россия убивает людей, это Россия похищает украинских детей", — отметил Рощишевский.

Посольство Польши во Франции прокомментировало слова Рощишевского

Спустя некоторое время на слова Ростишевского отреагировало посольство Польши в Париже. Там заявили – словам дипломата неправильно поняли.

"Во время получасовой беседы с редактором посол Ростишевский рассуждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей. Внимательно прослушав весь разговор, мы поняли, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины – возможном нападении Росси или вовлечении в войну других стран Центральной Европы – Прибалтики и Польши", — заявили там.

Кроме того, в посольстве уточнили, что "в других пассажах посол дает понять, что Польша не находится в состоянии войны, а лишь делает все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте".

При этом поиски сенсации в заявлении Ростишевского дипломаты намерены рассматривать "с точки зрения недоброжелательности".

Напомним, 18 марта издание Politico сообщало, что в ближайшие месяцы НАТО планирует ускорить накопление техники вдоль восточного фланга альянса и привлечь десятки тысяч сил, которые в короткие сроки смогут прийти на помощь союзникам.

Ранее, 17 марта, польские СМИ сообщали, что Варшава намерена разместить на границе с Калининградской областью РФ пусковые установки ракет HIMARS.

Днем ранее, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине 4 истребителя МиГ-29. Кроме анонса первых четырех самолетов польский политик сказал, что остальные самолеты готовят к передаче, однако точное количество не указывается.