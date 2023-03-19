Посол Польщі заявив про готовність країни вступити у війну з РФ: у посольстві все заперечують

За словами Яна Емерика Росцишевського, наслідки війни можуть бути небезпечними для "нашої цивілізації та нашої культури", а відповідальність за ескалацію напруженості несе Росія, а не НАТО. У посольстві вже заявили, що заява була вирвана з контексту, а пошук сенсації вони розглядатимуть "з точки зору недоброзичливості".

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Польща буде змушена розпочати конфлікт із Росією, якщо Україна не зможе захистити свою незалежність. Про це заявив посол Польщі в Парижі Ян Емерік Росцишевський 18 березня в ефірі французького телеканалу LCI.

"Якщо Україна не приступить до захисту своєї незалежності, у нас не буде вибору, ми будемо зобов'язані брати участь у конфлікті", — заявив посол.

Як уточнило польське видання Interia, Росцишевський заявив, що війна в Україні загрожує підірвати традиційні підвалини європейської цивілізації.

"Інакше наші цінності, які є основою нашої цивілізації та нашої культури, виявляться у фундаментальній небезпеці, тому ми не матимемо вибору", — заявив дипломат.

За словами Росцишевського, Росія винна в ескалації конфлікту, а не країни НАТО, які реагують на агресію.

"Не НАТО, не Польща, не Франція та не Словаччина нагнітають напруженість. Це Росія вторглася в Україну, це Росія захоплює її територію, це Росія вбиває людей, це Росія викрадає українських дітей", — зазначив Росцишевський.

Посольство Польщі у Франції прокоментувало слова Росцишевського

Згодом на слова Росцишевського відреагувало посольство Польщі в Парижі. Там заявили — словами дипломата неправильно зрозуміли.

"Під час півгодинної бесіди з редактором посол Росцишевський міркував про необхідність підтримки України союзниками. Він також розповів про загрозу, яку Росія становить для Європи та європейських цінностей. Уважно прослухавши всю розмову, ми зрозуміли, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України — можливий напад Росії чи залучення у війну інших країн Центральної Європи — Прибалтики та Польщі", — заявили там.

Крім того, у посольстві уточнили, що "в інших пасажах посол дає зрозуміти, що Польща не перебуває в стані війни, а лише робить усе можливе, щоб допомогти Україні захистити себе в цьому конфлікті".

Водночас пошуки сенсації в заяві Росцишевського дипломати мають намір розглядати "з точки зору недоброзичливості".

Нагадаємо, 18 березня видання Politico повідомляло, що найближчими місяцями НАТО планує прискорити накопичення техніки вздовж східного флангу альянсу та залучити десятки тисяч сил, які за короткий строк зможуть прийти на допомогу союзникам.

Раніше 17 березня польські ЗМІ повідомляли, що Варшава має намір розмістити на кордоні з Калінінградською областю РФ пускові установки ракет HIMARS.

Днем раніше, 16 березня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна найближчими днями передасть Україні 4 винищувачі МіГ-29. Окрім анонсу перших чотирьох літаків, польський політик сказав, що рештулітаків готують до передачі, однак точну кількість не вказав.