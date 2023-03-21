Східний фланг НАТО: у польському місті Познань відкрили перший гарнізон армії США (фото)

До завдань гарнізону входитимуть керівництво й управління передовими підрозділами сухопутних військ Сполучених Штатів у Європі, а також забезпечення американських солдат, дислокованих у Польщі.

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У місті Познань 21 березня відбулася церемонія створення першого постійного воєнного гарнізону США на території Польщі. Так, цей підрозділ, що підтримує присутність американських солдат на східному фланзі НАТО, став восьмим гарнізоном Збройних сил США в Європі та першим постійним гарнізоном американських військ у Польщі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони.

На церемонії перетворення регіональної групи підтримки Польщі (ASG-P) на гарнізон армії США в Польщі (USAG-P) був присутній міністр національної оборони Маріуш Блащак. Він зазначив, що відкриття саме постійного американського гарнізону, якого довго вимагала Варшава, нарешті стало реальністю.

"Сьогодні ми є свідками відкриття постійної присутності гарнізону США на польській землі. Це є важливою подією як в історії Польщі, так і в історії польсько-американських відносин", — заявив Блащак.

Гарнізон створюється в Познані на базі Табору Костюшка — передового командування П'ятого армійського корпусу США, що діє у Польщі з 2020 року. До завдань гарнізону входитимуть керівництво й управління передовими підрозділами сухопутних військ Сполучених Штатів на східному фланзі НАТО. Також гарнізон займатиметься інфраструктурним забезпеченням американських солдатів, які розміщені на території Польщі.

У процесі церемонії Блащак заявив, що Варшава має на меті домогтися оперативної сумісності зі збройними силами США й оснастити Військо Польське технікою, яка буде максимально сумісна з американською. При цьому він нагадав, що польська армія вже оснащена багатьма видами техніки американського виробництва, такими як танки Abrams, ракетні установки HIMARS і багатоцільові винищувачі F-35.

"Сьогодні перед обличчям неоголошеної російської агресії Північноатлантичний альянс сильний як ніколи. Росія сподівалася, що своїми діями розколе НАТО, але з'ясувалося, що вона недооцінила нашу спільну силу і нашу рішучість", — заявив зі свого боку американський генерал-лейтенант Джон Колашескі.

Він навів польсько-американські відносини як приклад поглиблення зв'язків усередині Альянсу.

"Перейменування регіональної групи підтримки на гарнізон армії США в Польщі наголошує на взаємних міцних відносинах", — підкреслив він.

Нагадаємо, посол Польщі в Парижі Ян Емерік Росцишевський 18 березня заявив, що Польща буде змушена вступити в конфлікт із Росією, якщо Україна не зможе захистити свій суверенітет. Проте згодом польське посольство у Франції заявило, що словами дипломата неправильно зрозуміли.