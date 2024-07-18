Польська державна компанія продавала Ірану запчастини для "шахедів", — розслідування

Колишній керівниці компанії повідомили про підозру у лютому 2023, проте розслідування триває досі і, як зазначили журналісти, його продовжили до 30 вересня 2024 року. Компанія відмовилась коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства.

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Польська державна компанія з Познані постачала запчастини для іранських бойових дронів "шахед", якими Росія систематично атакує українські міста. Про це йдеться у розслідуванні польського "Radio ZET".

Як встановив журналіст-розслідувач "Radio ZET" Маріуш Гершевський, компанія "Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego — Poznań" (WSK Poznań), яка належить польському Агентству промислового розвитку, продавала паливні насоси іранській компанії Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори.

"Цим шляхом паливні насоси, про які йдеться, потрапляли на іранські заводи, що виробляють військові дрони, які потім купувала Росія", — йдеться у матеріалі.

Розслідувачі зазначили, що саме "шахедами", які були оснащені польськими деталями, Росія бомбардувала українські міста у 2022 році. Польські насоси виконували функцію живлення іранських ударних безпілотників.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідувати цю справу ще 1 липня 2022 року, а в лютому 2023 слідчі висунули звинувачення проти колишньої генеральної директорки WSK Poznań Ренати С.

"У межах цього провадження пані Ренаті С. було пред'явлено звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 33 ч. 1 Закону від 29 листопада 2000 року про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки", — зазначив для "Radio ZET" речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Журналісти уточнили, що наразі розслідування триває та було продовжено до 30 вересня 2024 року.

Сама колишня президентка WSK Poznań спочатку погодилась зустрітись та пояснити все розслідувачам "Radio ZET", але потім передумала, тому зустрічі так і не відбулось.

Журналісти також звернулись за коментарем до самої компанії, щоб дізнатись кількість проданих в Іран паливних насосів.

"Це питання підпадає під таємницю слідства", — відповіли "Radio ZET" у компанії.

Нагадаємо, 10 липня видання Forbes повідомило, що Польща віддає Україні останні літаки МіГ-29.

8 липня стало відомо, що Польща обговорить із країнами НАТО можливість збивати ракети РФ над Україною.