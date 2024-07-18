Польская государственная компания продавала Ирану запчасти для "шахедов", — расследование

Бывшему руководителю компании сообщили о подозрении в феврале 2023 года, однако расследование продолжается до сих пор и, как отметили журналисты, его продлили до 30 сентября 2024 года. Компания отказалась комментировать ситуацию, ссылаясь на тайну следствия.

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Польская государственная компания из Познани поставляла запчасти для иранских боевых дронов "шахед", которыми Россия систематически атакует украинские города. Об этом говорится в расследовании польского "Radio ZET".

Как установил журналист-расследователь "Radio ZET" Мариуш Гершевский, компания "Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego — Poznań" (WSK Poznań), которая принадлежит польскому Агентству промышленного развития, продавала топливные насосы иранской компании Motorsazan, которая производит сельскохозяйственные тракторы.

"Этим путем топливные насосы, о которых идет речь, попадали на иранские заводы, производящие военные дроны, которые затем покупала Россия", — говорится в материале.

Расследователи отметили, что именно "шахедами", которые были оснащены польскими деталями, Россия бомбила украинские города в 2022 году. Польские насосы выполняли функцию питания иранских ударных беспилотников.

Национальная прокуратура Польши начала расследовать это дело еще 1 июля 2022 года, а в феврале 2023 следователи выдвинули обвинения против бывшего генерального директора WSK Poznań Ренаты С.

"В рамках этого производства госпоже Ренате С. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч. 1 Закона от 29 ноября 2000 года о внешней торговле товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для государственной безопасности, а также для поддержания международного мира и безопасности", — отметил для "Radio ZET" представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.

Журналисты уточнили, что сейчас расследование продолжается и было продлено до 30 сентября 2024 года.

Сама бывшая президент WSK Poznań сначала согласилась встретиться и объяснить все расследователям "Radio ZET", но потом передумала, поэтому встречи так и не состоялось.

Журналисты также обратились за комментарием к самой компании, чтобы узнать количество проданных в Иран топливных насосов.

"Этот вопрос подпадает под тайну следствия", — ответили "Radio ZET" в компании.

Напомним, 10 июля издание Forbes сообщило, что Польша отдает Украине последние самолеты МиГ-29.

8 июля стало известно, что Польша обсудит со странами НАТО возможность сбивать ракеты РФ над Украиной.