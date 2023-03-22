Путин использует свое присутствие в Совбезе ООН в качестве оружия, — ISW

Аналитики отмечают, что уже в следующем месяце состоится заседание по поводу депортации украинских детей с РФ и это была инициатива самого Кремля. С этим может быть связан любезный тон Путина по отношению к организации.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается использовать Совбез ООН для того, чтобы попытаться продемонстрировать силы своей страны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 21 марта.

По их информации, уже в начале апреля у Кремля есть планы провести неформальное заседание Совета безопасности ООН и это станет попыткой демонстрацией силы РФ.

В частности, речь пойдет на этих переговорах о "реальном состоянии украинских детей, которых вывезли в Россию", о чем утверждает посол РФ в ООН Василий Небензя.

"Небензя заявил, что Россия планировала провести встречу еще до объявления ордеров Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина и российского комиссара по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию", — говорится в сообщении.

Но при этом, как говорится в опубликованном отчете, незаконная депортация маленьких украинцев на территорию российских областей не прекращалась.

В ISW еще упомянули пресс-конференцию Владимира Путина в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Там глава Кремля заявил о своей преданности ООН, Совбезу и международному ведомству в целом.

"Создавая информационные условия для заявления о вероятной преданности России СБ ООН, Путин позиционирует себя так, чтобы в ближайшие месяцы продолжить использовать право вето России в СБ ООН как оружие", — говорится в отчете.

Напомним, 17 марта в ООН подтвердили намерение сотрудничать с Владимиром Путиным. Представитель председателя Генассамблеи ООН уточнила, что РФ продолжает быть членом ООН и потому Чаба Кереши не видит препятствий для обсуждения с президентом РФ актуальных вопросов.