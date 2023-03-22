Путін використовує свою присутність у Раді безпеки ООН як зброю, — ISW

Аналітики зазначають, що вже наступного місяця відбудеться засідання щодо депортації українських дітей до РФ і це була ініціатива самого Кремля. З цим може бути пов'язаний люб'язний тон Путіна щодо організації.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається використати Радбез ООН для того, щоб спробувати продемонструвати сили своєї країни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW ) від 21 березня.

За їхньою інформацією, вже на початку квітня Кремль має плани провести неформальне засідання Ради безпеки ООН і це стане спробою демонстрації сил РФ.

Зокрема, йтиметься на цих переговорах про "реальний стан українських дітей, яких вивезли до Росії", про що стверджує посол РФ в ООН Василь Небензя.

"Небензя заявив, що Росія планувала провести зустріч ще до оголошення ордерів Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна та російського комісара з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії", — йдеться у повідомленні.

Але при цьому, як йдеться в опублікованому звіті, незаконна депортація маленьких українців на територію російських областей не припинялася.

У ISW ще згадали пресконференцію Володимира Путіна під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. На ній глава Кремля заявив про свою відданість ООН, Раді безпеки та міжнародному відомству в цілому.

"Створюючи інформаційні умови для заяви про ймовірну відданість Росії РБ ООН, Путін позиціонує себе так, щоб найближчими місяцями продовжити використовувати право вето Росії в РБ ООН як зброю", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, 17 березня в ООН підтвердили намір співпрацювати з Володимиром Путіним. Представниця голови Генасамблеї ООН уточнила, що РФ продовжує бути членом ООН, і тому Чаба Кьорьоші не бачить перешкод для обговорення з президентом РФ актуальних питань.