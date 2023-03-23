Все, что нужно на войне: в ВСУ рассказали о подготовке 8000 десантников за рубежом (видео)

Украинские десантники проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку. Приобретают навыки прыжка с парашютом, учатся азам разведки и топографии, а также обучаются тактической медицине.

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Почти 8000 украинских военнослужащих десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ прошли базовую подготовку за рубежом в течение пяти недель. Из них профессиональную подготовку прошли около 4000 десантников. О том, как готовятся украинские воины-десантников к участию в боевых действиях, рассказал в ходе брифинга 23 марта начальник Учебного центра Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковник Александр Купинский.

Полковник отметил, что в настоящее время подготовка десантников включает в себя не только приобретение навыков прыжков с парашюта разных типов, она охватывает психологический аспект в плане преодоления страха.

"Ведь каждому защитнику в ДШВ нужно быть готовым к осуществлению прыжка с парашютом или безпарашютного десантирования, которое осуществляется с помощью комплекса съемного бортового оборудования "Канат", где они спускаются с воздушных судов на канатах и посадочным способом, когда непосредственно вертолет садится или зависает низко у земли", — пояснил Купинский.

Полковник Александр Купинский о подготовке бойцов ДШВ (смотреть с 01:42)

По его словам, десантники проходят огневую, тактическую, инженерную подготовку, учатся азам разведки и топографии, а также обучаются тактической медицине.

"Каждый из бойцов умеет привести свое оружие к нормальному бою, должен уметь выполнять боевые задачи в различных условиях, оборудовать и маскировать огневые позиции, преодолевать инженерные препятствия и устанавливать мины на путях движения противника", — рассказал полковник.

Купинский добавил, что базовая подготовка предназначена для тех, кто пришел служить по контракту, или был мобилизован и имеет перерыв в военной службе более пяти лет. Он особо подчеркнул, что в район боевых действий военнослужащие попадают только после прохождения базовой подготовки, которая длится в течение 30 дней.

Относительно инструкторов Купинский сказал, что Все инструкторы имеют опыт участия в боевых действиях, 75% из них уже участвовали в боях против российских агрессоров.

Напомним, в ВСУ показали, как на юге Украины проходят специальную подготовку водители подразделений Военно-морских сил. Сообщалось, что процесс повышения квалификации украинских военных проходит беспрерывно и состоит из двух частей — теоретической и практической.