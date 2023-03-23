Все, що потрібно на війні: в ЗСУ розповіли про підготовку 8000 десантників за кордоном (відео)

Українські десантники проходять вогневу, тактичну та інженерну підготовку. Набувають навичок стрибка з парашутом, вчаться основам розвідки і топографії, а також опановують тактичну медицину.

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Майже 8 тисяч українських військовослужбовців десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ пройшли базову підготовку за кордоном протягом п'яти тижнів. Із них професійну підготовку пройшли близько 4000 десантників. Про те, як готуються українські воїни-десантники до участі у бойових діях, розповів під час брифінгу 23 березня начальник Навчального центру Десантно-штурмових військ Збройних Сил України полковник Олександр Купінський.

Полковник наголосив, що нині підготовка десантників передбачає не лише набуття навичок стрибків із парашута різних типів, вона охоплює психологічний аспект у плані подолання страху.

"Адже кожному захиснику в ДШВ потрібно бути готовим до здійснення стрибка з парашутом або безпарашутного десантування, що здійснюється за допомогою комплексу знімного бортового обладнання "Канат", де вони спускаються з повітряних суден на канатах, та посадковим способом, коли безпосередньо вертоліт сідає або зависає низько біля землі", — пояснив Купінський.

Полковник Олександр Купінський про підготовку бійців ДШВ (дивитися з 01:42)

За його словами, десантники проходять вогневу, тактичну, інженерну підготовку, вчаться основам розвідки і топографії, а також опановують тактичну медицину.

"Кожен із бійців уміє приготувати свою зброю до нормального бою, повинен уміти виконувати бойові завдання в різних умовах, обладнувати та маскувати вогневі позиції, долати інженерні перешкоди та встановлювати міни на шляхах руху противника", — розповів полковник.

Купінський додав, що базова підготовка призначена для тих, хто прийшов служити за контрактом, або був мобілізований і має перерву у військовій службі понад п'ять років. Він особливо наголосив, що в район бойових дій військовослужбовці потрапляють тільки після проходження базової підготовки, яка триває протягом 30 днів.

Щодо інструкторів Купінський сказав, що всі інструктори мають досвід участі в бойових діях, 75% з них уже брали участь у боях проти російських агресорів.

Нагадаємо, в ЗСУ показали, як на півдні України проходять спеціальну підготовку водії підрозділів Військово-морських сил. Повідомлялося, що процес підвищення кваліфікації українських військових відбувається безперервно і складається з двох частин – теоретичної та практичної.