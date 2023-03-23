"Это тысячи": в Донецкой ОВА назвали количество жителей, отказавшихся от эвакуации из Бахмута

Оставшиеся в городе жители Бахмута категорически отказываются от эвакуации и даже скрываются от полицейских и спасателей.

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Около 3,5 тысяч мирных жителей находятся на территории Бахмута. Среди них – 32 ребенка. Об этом 23 марта на брифинге заявил Павел Кириленко, глава областной военной администрации.

Он напомнил, что на территории населенного пункта до полномасштабного вторжения российских захватчиков проживало около 84 тысяч человек. Точной цифры относительно оставшихся в городе сейчас Кириленко не знает, но предварительные подсчеты свидетельствуют о менее 3,5 тысячах человек.

"Не хотят уезжать из города от слова "совсем"", – заявил руководитель ОВА.

На территории города вместе с родителями находятся 32 ребенка. Условия в Бахмуте ужасающие, но необходимые продукты питания и гигиенические наборы они имеют в достаточном количестве. Ситуацию с обеспечением пытаются контролировать специалисты экстренных служб, работающих в зоне боевых действий.

Кириленко добавил, что остались жители, категорически отказавшиеся уезжать. Некоторые даже скрываются от сотрудников полиции и экстренных служб, которые пытаются совершать квартирные обходы.

Воспитанников интернатов и детских домов удалось полностью эвакуировать. Таких детей, по его словам, всего в области насчитывалось около 12 тысяч.

Фокус 21 марта опубликовал заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского о ситуации в Бахмуте. Он отметил, что Силам обороны удается сдерживать нашествие российских захватчиков, которые не останавливаются в попытках захватить или оцепить населенный пункт. Штурмовые группы врага несут большие потери в результате профессиональных действий украинских артиллеристов. Он похвалил результаты воинов 24-й бригады имени Короля Даниила.