"Це тисячі": у Донецькій ОВА назвали кількість мешканців, які відмовилися від евакуації з Бахмута

Мешканці Бахмута, які залишилися у місті, категорично відмовляються від евакуації та навіть переховуються від поліцейських та рятувальників.

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Близько 3,5 тисячі мирних жителів перебувають на території Бахмута. Серед них — 32 дитини. Про це 23 березня на брифінгу заявив Павло Кириленко, очільник обласної військової адміністрації.

Він нагадав, що на території населеного пункту до повномасштабного вторгнення російських загарбників проживало близько 84 тисяч людей. Точної цифри щодо тих, хто залишився у місті зараз, Кириленко не знає, але попередні підрахунки свідчать про менше ніж 3,5 тисячі осіб.

"Не хочуть виїжджати з міста від слова "зовсім"", – заявив керівник ОВА.

На території міста разом із батьками перебуває 32 дітей. Умови у Бахмуті жахливі, але необхідні харчові продукти та гігієнічні набори вони мають у достатній кількості. Ситуацію з забезпеченням намагаються контролювати фахівці екстрених служб, які працюють у зоні бойових дій.

Кириленко додав, що залишилися мешканці, які категорично відмовилися виїжджати. Деякі з них навіть переховуються від працівників поліції та екстрених служб, які намагаються здійснювати квартирні обходи.

Вихованців інтернатів та дитячих будинків вдалося евакуювати повністю. Таких дітей, за його словами, загалом в області налічувалося близько 12 тисяч.

Фокус 21 березня опублікував заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Бахмуті. Він зазначив, що Силам оборони вдається стримувати навалу російських загарбників, які не зупиняються у спробах захопити або оточити населений пункт. Штурмові групи ворога зазнають великих втрат внаслідок професійних дій українських артилеристів. Він похвалив за результати воїнів 24-ї бригади імені Короля Данила.