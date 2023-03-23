"Волки Да Винчи" штурмом взяли позицию "вагнеровцев" в районе дороги на Бахмут (видео боя)

Штурмовая группа "волков" провела ближний бой с врагом в лесополосе на одной из дорог на Бахмуте.

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На подъезде к Бахмуту в Донецкой области бойцы 1-го батальона "Волки Да Винчи" захватили штурмом позицию "вагнеровцев". Видео выложили в телеграм-канале "Юг" 23 марта.

"Штурмовая группа подразделения "Гонор" 1-го батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр взяли штурмом позицию "вагнеровцев" у одной из дорог на Бахмут", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео, запечатленном одним из штурмовиков ВСУ, видно, как украинские защитники сначала изучили позицию врага из дрона, а дальше пошли на штурм. Сначала по точке отработали артиллеристы, а дальше уже "волки" пошли на штурм". Через лесополосу они пробрались со стрелковым оружием поближе к окопам и блиндажам врага. Сначала по оккупантам работали из автоматов, а дальше по блиндажу и окопам отработали гранатами.

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