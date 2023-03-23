"Вовки Да Вінчі" штурмом взяли позицію "вагнерівців" в районі дороги на Бахмут (відео бою)

Штурмова група "вовків" провела ближній бій з ворогом у лісосмузі на одній з доріг на Бахмут.

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На під'їзді до Бахмута на Донеччині бійці 1-го батальйону "Вовки Да Вінчі" захопили штурмом позицію "вагнерівців". Відео виклали в телеграм-каналі "Південь" 23 березня.

"Штурмова група підрозділу "Гонор" 1-го батальйону "Вовки Да Вінчі" 67-й ОМБр взяли штурмом позицію "вагнерівців" біля однієї з доріг на Бахмут", — йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео, зафільмованому одним із штурмовиків ЗСУ видно, як українські захисники спершу вивчили позицію ворога з дрона, а далі пішли на штурм. Спочатку по точці відпрацювали артилеристи, а далі вже "вовки" пішли на штурм". Через лісосмугу вони пробралися зі стрілецькою зброєю ближче до окопів та бліндажів ворога. Спочатку по окупантах цілили з автоматів, а далі по бліндажу та окопах відпрацювали гранатами.

У боротьбі з російською агресією 7 березня загинув командир 1 ОМБ "Вовки Да Вінчі" ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Свого часу боєць отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України.

У Луганській області прикордонники разом із артилеристами одного із підрозділів Збройних сил України на Луганщині ліквідували піхоту окупантів. Аеророзвідники ДПСУ виявили ДРГ, а артилеристи ЗСУ влучно відпрацювали по отриманих координатах.