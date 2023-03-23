Эсминец США у китайских берегов: флот НОАК "прогнал" американский корабль, — СМИ

В Пентагоне опровергли инцидент и заявили, что американские корабли будут ходить в тех водах, в которых проход не запрещен международным правом.

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Американский эсминец USS Milius зашел в Южно-Китайское море после чего китайские военно-морские и воздушные силы начало преследовать военной судно США. В итоге китайское издание Global Times сообщило о том, что Народная освободительная армия Китая (НОАК) после предупреждений "выгнала" эсминец ВМС США из своих территориальных вод.

Сообщается, что инцидент произошел 23 марта в территориальных водах КНР. Американский эсминец якобы вторгся в китайские территориальные воды у островов Сиша в Южно-Китайском море, нарушил морские границы Китая, пытаясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Без разрешения китайского правительства эсминец с управляемыми ракетами USS Milius в четверг совершил незаконное вторжение в китайские территориальные воды у островов Сиша, саботируя мир и стабильность в Южно-Китайском море", — заявил представитель командования НОАК полковник Тянь Цзюньли.

Издание пишет, что китайская армия продемонстрировала готовность "противостоять провокациям", в том числе со стороны США.

Реакция Пентагона

Между тем в Соединенных Штатах опровергли утверждения Китая о том, что американский эсминец USS Milius был вытеснен из вод вокруг оспариваемых Парасельских островов после того, как он "незаконно" вошел в район Южно-Китайского моря.

"Военный корабль USS Milius проводит обычные операции в Южно-Китайском море и не был изгнан. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", — говорится в заявлении 7-го флота ВМС США.

Ранее сообщалось, что канадские военные нашли и изъяли шпионские буи, которые предположительно принадлежат Китаю. По данным издания Popular Mechanics, буи были оснащены устройствами для записи звуков под водой, с помощью которых китайцы могли отслеживать перемещение американских подводных лодок.