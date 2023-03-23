Есмінець США біля китайських берегів: флот НВАК "прогнав" американський корабель, — ЗМІ

У Пентагоні спростували інцидент і заявили, що американські кораблі ходитимуть у водах, в яких прохід не заборонений міжнародним правом.

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Американський есмінець USS Milius зайшов у Південно-Китайське море після чого китайські воєнно-морські та повітряні сили почали переслідувати воєнне судно США. У результаті китайське видання Global Times повідомило, що Народна визвольна армія Китаю (НВАК) після попереджень "вигнала" есмінець ВМС США зі своїх територіальних вод.

Повідомляється, що інцидент стався 23 березня у територіальних водах КНР. Американський есмінець нібито вторгся у китайські територіальні води біля островів Сіша у Південно-Китайському морі, порушив морські кордони Китаю, намагавшись дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Без дозволу китайського уряду есмінець з керованими ракетами USS Milius у четвер здійснив незаконне вторгнення в китайські територіальні води біля островів США, саботувавши мир і стабільність у Південно-Китайському морі", — заявив представник командування НВАК полковник Тянь Цзюньлі.

Видання пише, що китайська армія продемонструвала готовність "протистояти провокаціям", зокрема з боку США.

Реакція Пентагону

Тим часом у Сполучених Штатах спростували твердження Китаю про те, що американський есмінець USS Milius був витіснений з вод навколо Парасельських островів після того, як він "незаконно" увійшов до району Південно-Китайського моря.

"Воєнний корабель USS Milius проводить звичайні операції в Південно-Китайському морі і не був вигнаний. Сполучені Штати продовжуватимуть літати, плавати і діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право", — йдеться у заяві 7-го флоту ВМС США.

Раніше повідомлялося, що канадські воєнні знайшли та вилучили шпигунські буї, які, ймовірно, належать Китаю. За даними видання Popular Mechanics, буї були оснащені пристроями для запису звуків під водою, за допомогою яких китайці могли відстежувати рух американських підводних човнів.