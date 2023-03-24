Самый адреналиновый бой 2023: боец ВСУ рассказал, как уничтожил штурмовую группу и БМП на расстоянии 5 метров

По словам бойца, им успели сообщить, что к ним едет вражеская БМП, но все произошло так быстро, что ее заметили, когда она уже была фактически в 5 метрах от позиции.

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Видео контактного боя с оккупантами, снятое с камеры одного бойца, облетело сети. Впоследствии стало известно, что бой на расстоянии 5 метров вел 21-летний боец 22 батальона 92-й бригады с позывным "Хищником". Это произошло на Сватовском направлении. О том, как все тогда происходило, он рассказал журналисту Юрию Бутусову.

По словам бойца, сражение произошло 16 февраля. Накануне подразделение "Хищника" получило приказ занять "жесткую" оборону. Все тогда понимали, что будет нелегко, но до этого уже было сделано много работы, так что терять было что. Ребята окопались.

"Мы с напарником заступили на пост до 14 часов. Ничего не предвещало, что может быть штурм. Была тишина. Были прострелы из танков. Потом я у напарника спросил: "Который час?" Он сказал: "14:30" Я обрадовался, что осталось пол часа, и нас сменят. Россияне глушили связь и были помехи, я по рации только услышал: "В вашу сторону..." и все, связь пропала. Я обратился к напарнику, чтобы запросил снова, но в этот момент услышал гул приближающейся техники, — рассказывает "Хищник".

По словам бойца, им успели сообщить, что к ним едет вражеская БМП, но все произошло так быстро, что ее заметили, когда она уже была фактически в 5 метрах от позиции.

Дальше началось само сражение. Пехота оккупантов уже была на позиции, когда парень начал ликвидировать ее из автомата, затем использовал пулемет для подавления вражеского огня. Затем начал отбиваться гранатами. Напарник бойца в тот момент подавал патроны. "Хищник" приказал ему зарядить РПГ, но произошла осечка и он не сработал. Дальше рядом с парнем разразилась вражеская граната.

"Сначала я растерялся. Секунд 7 и я собрался, потому что понял, если ничего не делать, то будет все потом грустно. Я ему говорю (напарнику — ред.) подай РПГ, а сам включаю запись на камере — надо такой момент записать. Выстрел из РПГ с первого раза БМП не остановил, наверное, не туда попал. Из второго — он перестал стрелять. Я осматриваю фланги, и вижу уже один оккупант уходит. ".

По словам парня, оккупантов не остановило, что двое из них на этой позиции стали быстро 200-м и 300-м, но команда была идти на штурм дальше. Их из БМП вышло 12 человек.

Сам Хищник говорит, что справился благодаря напарнику, который, несмотря на контузию, подавал патроны.

"Во-первых, он — новичок. Он фактически впервые в окопе. Все думают, что он испугался. Он получил контузию, у него все в ушах гудело, он выполнял то, что я говорил. Если бы не он, у меня бы ничего не получилось", — говорит боец.

Он поблагодарил своих командиров и побратимов, которые стояли дальше. Они отреагировали и успешно сработали с миномета. Сам "Хищник" получил осколочное ранение. Они вышли из боя без потерь. У оккупантов потери были. Наступление было сдержанно, оккупанты отошли.

"Каждый знает, почему он сюда пришел, за нашими спинами наши дети, родители", — сказал боец.

По словам Юрия Бутусова, на маленьком фрагменте в ТикТоке есть великий подвиг солдата, который знаком со всеми видами оружия, сложный бой с большим количеством тактических решений, слаженная работа командиров.

В районе Бахмута группа десантников штурмовала позиции кафиров, а во время штурма командир подразделения получил ранение в голову. Несмотря на это, он продолжил бой и вышел из него победителем, забрасывая блиндаж оккупантов гранатами.

"Волки Да Винчи" штурмом взяли позицию "вагнеровцев" в районе дороги на Бахмут.