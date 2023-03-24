Найадреналіновіший бій 2023: боєць ЗСУ розповів, як знищив штурмову групу та БМП на відстані 5 метрів

За словами бійця, їм встигли повідомити, що до них їде ворожа БМП, але все сталося так швидко, що її помітили, коли вона вже була фактично в 5 метрах від позиції.

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Відео контактного бою з окупантами, зняте з камери одного бійця, облетіло мережі. Згодом стало відомо, що бій на відстані 5 метрів вів 21-річний боєць 22 батальйону 92-ї бригади з позивним "Хижак". Це сталося на Сватівському напрямку. Про те, як все тоді відбувалося, він розповів журналісту Юрію Бутусову.

За словами бійця, бій відбувся 16 лютого. Напередодні підрозділ "Хижака" отримав наказ зайняти "жорстку" оборону. Всі тоді розуміли, що буде нелегко, але до цього вже було зроблено багато роботи, тож втрачати було що. Хлопці окопалися.

"Ми з напарником заступили на пост до 14-ї години. Нічого не провіщало, що може бути штурм. Була тиша. Були простріли з танків. Потім я в напарника запитав: "Котра година?". Він сказав: "14:30". Я зрадів, що залишилося пів години, і нас змінять. Росіяни глушили зв'язок і були перешкоди, я по рації лише почув: "У ваш бік…" і все, зв'язок зник. Я звернувся до напарника, щоб запросив знову, але в цей момент почув гул техніки, яка наближається", — розповідає "Хижак".

За словами бійця, їм встигли повідомити, що до них їде ворожа БМП, але все сталося так швидко, що її помітили, коли вона вже була фактично в 5 метрах від позиції.

Далі почався сам бій. Піхота окупантів вже була на позиції, коли хлопець почав ліквідовувати її з автомата, далі використав кулемет для придушення ворожого вогню. Потім почав відбиватися гранатами. Напарник бійця в той момент подавав набої. "Хижак" наказав йому зарядити РПГ, але сталася осічка і він не спрацював. Далі поруч з хлопцем вибухнула ворожа граната.

"Спочатку я розгубився. Секунд 7 і я зібрався, бо зрозумів, якщо нічого не робити, то буде все потім сумно. Я йому кажу (напарнику — ред.) подай РПГ, а сам включаю запис на камері — треба ж такий момент записати. Постріл з РПГ з першого разу БМП не зупинив, мабуть, не туди потрапив. З другого — він перестав стріляти. Я оглядаю фланги, і бачу вже один окупант іде. Відстань — три метри. Далі йшли ще 4 солдати", — розповів "Хижак".

За словами хлопця, окупантів не зупинило, що двоє з них на цій позиції стали швидко 200-тим і 300-тим, але команда була йти на штурм далі. Їх з БМП вийшло 12 людей.

Сам Хижак говорить, що впорався завдяки напарнику, який попри контузію, подавав набої.

"По-перше, він — новачок. Він фактично вперше в окопі. Всі думають, що він злякався. Він отримав контузію, в нього все у вухах гуло, він виконував те, що я казав. Якби не він, в мене б нічого не вийшло", — говорить боєць.

Він подякував своїм командирам і побратимам, які стояли далі. Вони відреагували і вдало спрацювали з міномета. Сам "Хижак" отримав осколкове поранення. Вони вийшли з бою без втрат. В окупантів втрати були. Наступ був стриманий, окупанти відійшли.

"Кожен знає, чому він сюди прийшов, за нашими спинами наші діти, батьки", — сказав боєць.

За словами Юрія Бутусова, на маленькому фрагменті в тіктоці є великий подвиг солдата, який обізнаний з усіма видами зброї, складний бій з великою кількістю тактичних рішень, злагоджена робота командирів.

В районі Бахмута група десантників штурмувала позиції окупантів, а під час штурму командир підрозділу отримав поранення в голову. Попри це, він продовжив бій і вийшов із нього переможцем, закидавши бліндаж окупантів гранатами.

"Вовки Да Вінчі" штурмом взяли позицію "вагнерівців" в районі дороги на Бахмут.