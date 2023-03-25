Американские базы в Сирии подверглись атакам ракет и БПЛА: США ответили (видео, карта)

По данным журналистов, в результате атаки, предположительно, иранского беспилотника по базе США в Сирии, 5 американских военнослужащих получили ранения, а также погиб подрядчик.

Related video

В пятницу, 24 марта, американская база Грин-Виллидж, расположенная на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего были ранены две женщины и два ребенка.

В издании утверждают, ссылаясь на данные двух американских лиц, что позже боевики, предположительно, имеющие отношение к Ирану, атаковали базу США Коноко, расположенную в окрестностях Дейр-эз-Зора.

Обстрел американской базы Конико

Американские базы в Сирии

Авторы публикации также упомянули о том, что 23 марта дрон-камикадзе атаковал объект США в Сирии, что привело к гибели американского подрядчика. Кроме того, 5 военнослужащих США получили ранения.

"Разведывательное сообщество считает, что БПЛА (беспилотный летательный аппарат) имеет иранское происхождение", — сообщили в Пентагоне.

В ответ на обстрелы президент США Джо Байден санкционировал нанесение точечного удара по сирийским объектам, "используемым группами, связанными с иранским КСИР", которые расположены в восточной части страны.

В Пентагоне подчеркнули, что их действия были "соразмерным и обдуманным" ответом, призванным минимизировать потери и снизить риски.

"Как ясно дал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем реагировать в любое время и в любом месте по нашему выбору", — сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Издание Al Jazeera сообщило, ссылаясь на данные Сирийской обсерватории по правам человека, что в результате американской атаки на сирийский город Дейр-эз-Зор, погибли 6 поддерживаемых Ираном боевиков. В заявлении Пентагона говорится о гибели 11 проиранских боевиков.

Сирийский военный наблюдатель также заявил о двоих боевиках, погибших на военном посту возле города Майадин и еще троих — на посту возле города Букамаль, что недалеко от иракской границы.

Напомним, что по данным командующего Центральным командованием США генерала Эрика Куриллы от 16 марта, за последний месяц штурмовики ВС РФ начали чаще совершать "агрессивные полеты" возле американских баз в Сирии.