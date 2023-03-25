Американські бази в Сирії зазнали атак ракет і БПЛА: США відповіли (відео, карта)

За даними журналістів, в результаті атаки, ймовірно, іранського безпілотника по базі США в Сирії, 5 американських військовослужбовців зазнали поранень, а також загинув підрядник.

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У п'ятницю, 24 березня, американська база Грін-Віллідж, розташована на північному сході Сирії, зазнала ракетного обстрілу. Про це пише видання CNN із посиланням на Центральне командування Збройних сил США.

Повідомляється, що одна з ракет потрапила до житлового будинку, внаслідок чого було поранено двох жінок та двох дітей.

У виданні стверджують, посилаючись на дані двох американських осіб, що пізніше бойовики, які, ймовірно, мають відношення до Ірану, атакували базу США Коноко, розташовану на околицях Дейр-ез-Зора.

Обстріл американської бази Коніко

Американські бази у Сирії

Автори публікації також згадали про те, що 23 березня дрон-камікадзе атакував об'єкт США в Сирії, що призвело до загибелі американського підрядника. Крім того, 5 військовослужбовців США отримали поранення.

"Розвідувальна спільнота вважає, що БПЛА (безпілотний літальний апарат) має іранське походження", — повідомили у Пентагоні.

У відповідь на обстріл президент США Джо Байден санкціонував завдання точкового удару по сирійських об'єктах, які "використовуються групами, пов'язаними з іранським КВІР", які розташовані в східній частині країни.

У Пентагоні підкреслили, що їхні дії були "пропорційною та обдуманою" відповіддю, покликаною мінімізувати втрати та знизити ризики.

"Як ясно дав зрозуміти президент Байден, ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу і завжди реагуватимемо в будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір", — сказав глава Пентагону Ллойд Остін.

Видання Al Jazeera повідомило, посилаючись на дані Сирійської обсерваторії з прав людини, що в результаті американської атаки на сирійське місто Дейр-ез-Зор загинули 6 бойовиків, що підтримуються Іраном. У заяві Пентагону йдеться про загибель 11 проіранських бойовиків.

Сирійський військовий спостерігач також заявив про двох бойовиків, які загинули на посту біля міста Майадін і ще трьох — на посту біля міста Букамаль, що неподалік іракського кордону.

Нагадаємо, що за даними командувача Центрального командування США генерала Еріка Курили від 16 березня, за останній місяць штурмовики ЗС РФ почали частіше здійснювати "агресивні польоти" біля американських баз у Сирії.