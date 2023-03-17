У США заявили про "агресивні польоти" штурмовиків РФ над американськими базами в Сирії

За словами американського генерала Еріка Курили, підвищення інтенсивності польотів російських військових у Сирії, ймовірно, є "спробою викликати провокацію".

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У березні 2023 року Сполучені Штати Америки зафіксували "значний сплеск" агресивних польотів штурмовиків Збройних сил Російської Федерації у Сирії. Про це заявив командувач Центрального командування США генерал Ерік Курілла, пише CNN 16 березня.

Під час слухань у сенатському Комітеті збройних сил генерал зазначив, що російську авіацію було помічено біля баз США, на яких зберігається велика кількість зброї. За його словами, подібні дії спрямовані на те, щоб "викликати провокацію".

Курила також охарактеризував маневри російських штурмовиків як "не те, що ми очікуємо від професійних ВПС" і назвав поведінку росіян "непрофесійною та небезпечною".

Глава Центрального командування США також зазначив, що подібні агресивні польоти ВПС РФ не є новими, проте з 1 березня на території Сирії спостерігається "значний сплеск".

Автори публікації зазначають, що в рамках кампанії боротьби з ІДІЛ США розмітили в Сирії приблизно 900 своїх військових на двох різних базах. США та РФ також провели так звану лінію деконфліктності в регіоні, щоб уникнути ненавмисної ескалації.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, ВПС РФ вчиняють "ризиковані та небезпечні дії" не тільки стосовно США. Вони також стосуються Великої Британії та інших країн.

Нагадаємо, що 14 березня російський винищувач Су-27 навмисно пролетів перед американським БПЛА MQ-9 Reape у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, скинувши перед ним паливо, що призвело до падіння безпілотника.

Ще ми писали про те, що 15 березня полковник ЗСУ у запасі Роман Світан повідомив про активізацію російської авіації на фронті. За його словами, злети винищувачів РФ є причиною почастішання повітряних тривог в Україні.