В США заявили об "агрессивных полетах" штурмовиков РФ над американскими базами в Сирии

По словам американского генерала Эрика Куриллы, повышение интенсивности полетов российских военных в Сирии, вероятно, является "попыткой вызвать провокацию".

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В марте 2023 года Соединенные Штаты Америки зафиксировали "значительный всплеск" агрессивных полетов штурмовиков Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии. Об этом заявил командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла, пишет CNN 16 марта.

Во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам генерал отметил, что российская авиация была замечена возле баз США, на которых хранится большое количество оружия. По его словам, подобные действия направлены на то, чтобы "вызвать провокацию".

Курилла также охарактеризовал маневры российских штурмовиков как "не то, что мы ожидаем от профессиональных ВВС" и назвал поведение россиян "непрофессиональным и небезопасным".

Глава Центрального командования США также указал на то, что подобные агрессивные полеты ВВС РФ не являются новыми, однако с 1 марта на территории Сирии наблюдается "значительный всплеск".

Авторы публикации отмечают, что в рамках кампании по борьбе с ИГИЛ США разметили в Сирии примерно 900 своих военных на двух разных базах. США и РФ также провели так называемую линию деконфликтности в регионе, чтобы избежать непреднамеренной эскалации.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, ВВС РФ совершают, "рискованные и небезопасные действия" не только по отношению к США. Они также касаются Великобритании и других стран.

Напомним, что 14 марта российский истребитель Су-27 намеренно пролетел перед американским БПЛА MQ-9 Reape в международном воздушном пространстве над Черным морем, сбросив перед ним топливо, что привело к крушению беспилотника.

Еще мы писали о том, что 15 марта полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил об активизации российской авиации на фронте. По его словам, взлеты истребителей РФ являются причиной участившихся воздушных тревог в Украине.