"Был самым матерым воином из всех": на войне погиб побратим Да Винчи Иван Щеголов

Иван Щеголов находился на фронте с 2016 года. По словам побратимов, он всегда шел в бой одним из первых.

Related video

В боях за Украину 25 марта лег основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов. Об этом сообщил в телеграммах блоггер Игорь Лачен.

"Погиб Иван Щеголов "Щегол". Это огромная потеря для страны, настоящий воин. Почивай друг", — написал Лачен.

На странице разведывательного подразделения "Озорники сера" в Инстаграм побратимы Ивана Щеголова опубликовали воспоминания о нем.

"Сегодня для нашей семьи большая потеря, один из основателей нашей семьи, самый главный Озорник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица", — говорится в сообщении.

Иван Щеголов ушел на фронт в 2016 году. Сначала он воевал в составе добровольческого батальона ДУК под командованием Дмитрия Коцюбайла Да Винчи в Первой штурмовой роте.

"Всегда гордился тем, что проходил там службу, после подписал контракт в ВСУ, и уже тогда он был настоящим "Бешкетником". "Щегол", твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно! Твоя семья, твои близкие будут всегда помнить помнить тебя с улыбкой и с огнем в глазах. Ты был самым матерым воином из всех, кто был в строю", — написали собратья.

В Украине на войне против РФ погиб гражданин Польши, командир взвода Международного легиона по имени Михаил. Несколько дней назад два гражданина Польши получили ранения в боях и находятся в тяжелом состоянии, также один поляк умер. Одного польского добровольца с тяжелыми ранениями перевезли из Днепра в Киев.

В боях за Бахмут погиб французский доброволец Кевин Дэвид, воевавший за Вооруженные силы Украины.