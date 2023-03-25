На войне в Украине погиб командир Интернационального легиона из Польши, — СМИ

Журналист Матеуш Ляховский пишет, что погибший доброволец защищал Украину с апреля 2022 года и скоро планировал вернуться домой из-за окончания контракта.

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24 марта министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил в Twitter о гибели польского гражданина, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины. По информации журналиста издания Polsat News Матеуша Ляховского, погибшим является командир взвода Интернационального легиона.

По словам Михаила Дворика, несколько дней назад два гражданина Польши получили ранения в боях и находятся в тяжелом состоянии, кроме того один поляк скончался. Одного польского добровольца с тяжелыми ранениями перевезли из Днепра в Киев. Как добавила Группа гуманитарной и медицинской помощи ZPHM, другого добровольца из Польши, пострадавшего в результате обстрела Россией территории Украины, эвакуировали на родину.

Как пишет Матеуш Лаховский, в Украине погиб командир взвода Интернационального легиона по имени Михаил, которого он знал лично. Журналист отказался разглашать фамилию без разрешения родственников солдата.

Михаил присоединился к защитникам Украины в апреле 2022 года, а через месяц, после окончания контракта, планировал вернуться в Польшу и продолжить службу в армии. В феврале президент Владимир Зеленский наградил польского бойца медалью "За отвагу". За несколько месяцев до того Михаил получил ранение, но уже к Рождеству вернулся на фронт, хотя мог бы встретить праздник дома.

"Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши — много раз об этом говорил", — написал Матеуш Лаховски о погибшем. — "Он ничего не боялся и никогда не жаловался. Всегда предельно скромен. Он заботился о солдатах и ​​если чем хвастался, так это отношениями с товарищами, он мало говорил о себе, был чрезвычайно честен, следил за правильным обращением с русскими военнопленными".

24 марта стало известно, что под Бахмутом погиб французский военный Кевин Дэвид. Доброволец воевал в составке Интернационального легиона ВСУ, у него осталась жена и двое детей.

21 марта писали о гибели в Украине добровольца из Новой Зеландии Кейна Тэ Тая с позывным "Черепаха". Мужчина провел на войне почти год, а до этого служил в Афганистане.