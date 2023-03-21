В Украине погиб уже третий доброволец из Новой Зеландии: что о нем известно (фото)

Доброволец ВСУ Кейн Тэ Тай, известный среди друзей как "Черепаха", — ветеран вооруженных сил Новой Зеландии. Прежде он также проходил службу в Афганистане.

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Гражданин Новой Зеландии Кейн Тэ Тай, который сражался в рядах ВСУ, предположительно погиб во время боя на востоке Украины. Об этом в Twitter сообщил британский правозащитник и военный Мейсер Гиффорд, который находится в рядах 131-го разведбатальона.

"Сегодня на небе появится еще одна звезда", — написал Гиффорд.

Доброволец ВСУ Кейн Тэ Тай, известный среди друзей как "Черепаха", — ветеран вооруженных сил Новой Зеландии. В армию, по словам его родителей, он решил пойти сразу же со школьной скамьи. Прежде он также проходил службу в Афганистане, а в Украине провел около года и стал уже третьим выходцем из этой страны, погибшим в Украине.

Кейн Тэ Тай

По данным новозеландских СМИ, у него осталась 12-летняя дочь. Прежде он регулярно поддерживал связь с друзьями в соцсетях, но недавно исчез.

Доброволец ВСУ Кейн Тэ Тай

Мать описывает его как "сложного товарища", которого заботили интересы общественности.

Кейн Тэ Тай справа, рядом с Домиником Брюсом Абеленом, первым новозеландским добровольцем, погибшим в боях в Украине.

Гибель новозеландского добровольца подтвердил командующий его подразделения и новозеландский МИД.

Напомним, что 15 марта стало известно о том, что хакеры взломали почту оператора дронов ВС РФ и показали применение химоружия в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что 17 марта доброволец из Новой Зеландии рассказал о спасении бойца ВСУ. Кейн Иатет сообщил, что в подвале под Бахмутом он нашел своего истощенного побратима, которого уже не надеялся увидеть живым.