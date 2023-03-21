В Україні загинув уже третій доброволець із Нової Зеландії: що про нього відомо (фото)

Доброволець ЗСУ Кейн Те Тай, відомий серед друзів як "Черепаха", — ветеран збройних сил Нової Зеландії. Він також проходив службу в Афганістані.

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Громадянин Нової Зеландії Кейн Те Тай, який бився в лавах ЗСУ, ймовірно, загинув під час бою на сході України. Про це у Twitter повідомив британський правозахисник і військовий Мейсер Гіффорд, який перебуває в лавах 131-го розвідбатальйону.

"Сьогодні на небі з'явиться ще одна зірка", — написав Гіффорд.

Доброволець ЗСУ Кейн Те Тай, відомий серед друзів як "Черепаха", — ветеран збройних сил Нової Зеландії. В армію, за словами його батьків, він вирішив піти одразу зі шкільної лави. До цього він також проходив службу в Афганістані, а в Україні провів близько року та став уже третім вихідцем із цієї країни, який загинув в Україні.

Кейн Те Тай

За даними новозеландських ЗМІ, він залишив 12-річну доньку. Перед цим він регулярно підтримував зв'язок із друзями в соцмережах, але нещодавно зник.

Доброволець ЗСУ Кейн Те Тай

Мати описує його як "складного товариша", якого переймали інтереси громадськості.

Кейн Те Тай справа, поруч із Домініком Брюсом Абеленом, першим новозеландським добровольцем, який загинув у боях в Україні

Загибель новозеландського добровольця підтвердив командувач його підрозділу та новозеландське МЗС.

Нагадаємо, що 15 березня стало відомо про те, що хакери зламали пошту оператора дронів ЗС РФ і показали застосування хімзброї в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що 17 березня доброволець із Нової Зеландії розповів про порятунок бійця ЗСУ. Кейн Іатет повідомив, що в підвалі під Бахмутом він знайшов свого виснаженого побратима, якого вже не сподівався побачити живим.