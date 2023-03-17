"Это могла быть ловушка": доброволец из Новой Зеландии рассказал о спасении бойца ВСУ (видео)

По словам новозеландского добровольца Кейна Иатета, в подвале под Бахмутом он нашел своего истощенного побратима, которого считал погибшим.

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Доброволец ВСУ из Новой Зеландии Кейн Иатет с позывным "Черепаха" спас бойца Вооруженных сил Украины из подвала, в котором тот провел два месяца в российском плену. Об этом Кейн Иатет рассказал на своей странице в Instagram.

"Черепаха" написал, что считал своего друга погибшим. По словам добровольца, его подразделение проводило зачистку позиций ВС РФ в Донецкой области, когда натолкнулось на подвал с пленным украинским защитником.

"Его глаза встретились с моими: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!". Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили россияне", — вспоминает Кейн.

Спасение Алексея Гордеева

Новозеландец отметил, что ему удалось уговорить побратимов не бросать в подвал гранату, а сперва изучить помещение, несмотря на то, что это могла быть ловушка. Иатет также добавил, что спасение друга – это лучшее, что произошло с ним за последний год.

"Я благодарен и чувствую себя благословенным, что именно мы могли вытащить его из этой адской дыры", — заключил доброволец.

В комментарии "Суспільному" Кейн Иатет сообщил, что уже почти год защищает Украину на фронте. Иатет не воевал вместе со спасенным военнослужащим, однако был знаком с ним.

"Он был в группе тех, кто работал с беспилотниками, я часто их посещал", — сказал боец.

Напомним, что по словам украинского журналиста Сергей Гармаша, пленного украинского воина зовут Алексей Гордеев. За время пребывания в российском плену 27-летний мужчина похудел с 80 до 42 килограмм.

"Я еще такого не видел. Крайнюю степень истощения. Просто живой скелет. Два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один русский солдат, из жалости деливший с ним свою пайку, умер бы с голоду. От жажды пил антифриз", — сообщил Гармаш.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, Алексей Гордеев проходит лечение в больнице Днепра. Боец перенес операцию и сейчас его лечат от отравления антифризом и дистрофии.

Ранее, 16 февраля, мы писали о том, что журнал Time посвятил одну из своих обложек жителям села Ягодное в Черниговской области, которые почти месяц выживали в маленьком подвале местной школы.