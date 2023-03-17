"Це могла бути пастка": доброволець із Нової Зеландії розповів про порятунок бійця ЗСУ (відео)

За словами новозеландського добровольця Кейна Іатета, у підвалі під Бахмутом він знайшов свого виснаженого побратима, якого вважав загиблим.

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Доброволець ЗСУ із Нової Зеландії Кейн Іатет із позивним "Черепаха" врятував бійця Збройних сил України з підвалу, в якому той провів два місяці в російському полоні. Про це Кейн Іатет розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Черепаха" написав, що вважав свого друга загиблим. За словами добровольця, його підрозділ проводив зачистку позицій ЗС РФ у Донецькій області, коли натрапив на підвал із полоненим українським захисником.

"Його очі зустрілися з моїми: "Нова Зеландія! Нова Зеландія!". Я подивився вниз. Я впізнав його, це був мій друг, якого, як я думав, убили росіяни", — згадує Кейн.

Порятунок Олексія Гордєєва

Новозеландець зазначив, що йому вдалося вмовити побратимів не кидати у підвал гранату, а спершу вивчити приміщення, попри те, що це могла бути пастка. Іатет також додав, що порятунок друга – це найкраще, що сталося з ним за останній рік.

"Я вдячний і почуваюся благословенним, що саме ми могли витягнути його з цієї пекельної дірки", — підсумував доброволець.

У коментарі "Суспільному" Кейн Іатет повідомив, що вже майже рік захищає Україну на фронті. Іатет не воював разом із врятованим військовослужбовцем, проте був знайомий із ним.

"Він був у групі тих, хто працював із безпілотниками, я часто їх відвідував", — сказав боєць.

Нагадаємо, що за словами українського журналіста Сергія Гармаша, полоненого українського воїна звуть Олексій Гордєєв. За час перебування у російському полоні 27-річний чоловік схуд з 80 до 42 кілограмів.

"Я ще такого не бачив. Крайній ступінь виснаження. Просто живий скелет. Два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалю ділив з ним свою пайку, помер би з голоду. антифриз", — повідомив Гармаш.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, Олексій Гордєєв проходить лікування у лікарні Дніпра. Боєць переніс операцію і зараз його лікують від отруєння антифризом та дистрофією.

Раніше, 16 лютого, ми писали про те, що журнал Time присвятив одну зі своїх обкладинок жителям села Ягідне на Чернігівщині, які майже місяць виживали у маленькому підвалі місцевої школи.