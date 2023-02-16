Time присвятив обкладинку мешканцям села Ягідне: сотні людей місяць провели у шкільному підвалі

Понад 300 людей на Чернігівщині змушені були місяць виживати в маленькому підвалі місцевої школи. Журналісти видання зв'язалися із людьми, які пройшли через окупацію.

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Журнал Time присвятив обкладинку нового випуску журналу підвалу в селі Ягідне у Чернігівській області, де майже місяць мешканці ховалися від окупантів. Про це йдеться у матеріалі на сайті видання.

Чергова обкладинка щотижневого журналу була присвячена темі війни в Україні. На титульній сторінці можна побачити фото підвалу в селі Ягідне, що в Чернігівській області. Там практично місяць окупанти тримали місцевих жителів, які залишилися в населеному пункті.

Сталося це в перші дні окупації. У приміщенні на 90 квадратів людям довелося ходити в туалет до відра, а також спати стоячи. Загалом у цьому маленькому приміщенні з 3 до 30 березня було 368 людей, серед яких і діти, і пенсіонери, один з яких не витримав божевілля і помер на місці.

"У підвалі, де ціле українське село провело жахливий місяць у полоні", — анонсували Time випуск від 27 лютого — 6 березня.

[ + – ] У підвалі місяць утримували мешканців села Фото: Наталiя Гуменюк и Андрiй Баштовий

Журналісти видання підготували ще й репортаж із місцевою мешканкою Світланою Ославською, якій вдалося пережити цю трагедію, а знімок із обкладинки зробила інша мешканка села Ольга Меняйло, яка усі дні окупації вела щоденник у підвалі місцевої школи.

"За минулі місяці ті, хто вижив, розповіли про свій досвід один одному і слідчим, які працюють в ім'я справедливості. Їх ув'язнення в підвалі через рік після вторгнення військ Путіна 24 лютого може служити мікрокосмосом садизму, що прийшов з окупантами. Але багатьом тим, хто вижив, на думку приходить порівняння з концтабором", — сказано в матеріалі TIME.

8 лютого авіація РФ завдала удару по Чернігівській області. Внаслідок авіаудару снаряди потрапили до промислової будівлі, поранено двох людей.

28 січня у Чернігівській області сталися повені. Під водою опинилися дороги та житлові будинки у низці сіл.