На війні в Україні загинув командир Міжнародного легіону з Польщі, — ЗМІ

Журналіст Матеуш Ляховський пише, що загиблий доброволець захищав Україну з квітня 2022 року і незабаром планував повернутись додому через закінчення контракту.

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24 березня міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик повідомив у Twitter про загибель польського громадянина, який воював на боці Збройних Сил України. За інформацією журналіста видання Polsat News Матеуша Ляховського, загиблим є командир взводу Міжнародного легіону.

За словами Міхала Дворчика, кілька днів тому двоє громадян Польщі отримали поранення в боях і перебувають у важкому стані, крім того один поляк помер. Одного польського добровольця з тяжкими пораненнями перевезли з Дніпра до Києва. Як додала Група гуманітарної та медичної допомоги ZPHM, іншого добровольця з Польщі, який постраждав внаслідок обстрілу Росією території України, евакуювали на батьківщину.

Як пише Матеуш Лаховський, в Україні загинув командир взводу Міжнародного легіону на ім'я Михайло, якого він знав особисто. Журналіст відмовився розголошувати прізвище без дозволу родичів солдата.

Михайло приєднався до захисників України у квітні 2022 року, а за місяць, після закінчення контракту, планував повернутися до Польщі та продовжити службу в армії. У лютому президент Володимир Зеленський нагородив польського бійця медаллю "За відвагу". За кілька місяців до того Михайло отримав поранення, але вже до Різдва повернувся на фронт, хоча міг би зустріти свято вдома.

"Він боровся за свободу України і безпеку Польщі — багато разів про це говорив, — написав Матеуш Лаховський про загиблого. — Він нічого не боявся і ніколи не скаржився. Завжди гранично скромний. Він дбав про солдатів і якщо чимось хвалився, то це стосунками з товаришами, він мало говорив про себе, був надзвичайно чесний, стежив за правильним поводженням із російськими військовополоненими".

24 березня стало відомо, що під Бахмутом загинув французький військовий Кевін Девід. Доброволець воював у складі Міжнародного легіону ЗСУ, у нього залишилася дружина та двоє дітей.

21 березня писали про загибель в Україні добровольця з Нової Зеландії Кейна Те Тая із позивним "Черепаха". Чоловік провів на війні майже рік, а раніше служив в Афганістані.