"Був самим матьорим воїном з усіх": на війні загинув побратим Да Вінчі Іван Щеголов

Іван Щеголов перебував на фронті від 2016 року. За словами побратимів, він завжди йшов у бій одним із перших.

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У боях за Україну 25 березня поліг засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов. Про це повідомив у телеграм блогер Ігор Лачен.

"Загинув Іван Щеголов "Щегол". Це величезна втрата для країни, справжній воїн. Спочивай друже", – написав Лачен.

На сторінці розвідувального підрозділу "Бешкетники сірка" в Інстаграм побратими Івана Щеголова опублікували спогади про нього.

"Сьогодні для нашої родини велика втрата, один із засновників нашої родини, найголовніший Бешкетник "Щегол" загинув. Він був одним із тих, хто йшов перший в бій, завжди вів за собою людей, ніколи його посмішка не сходила з його обличчя", — йдеться в повідомленні.

Іван Щеголов пішов на фронт у 2016 році. Спершу він воював у складі добровольчого батальйону ДУК під командуванням Дмитра Коцюбайла Да Вінчі в Першій штурмовій роті.

"Завжди пишався тим що проходив там службу, після підписав контракт до ЗСУ, і вже тоді він був справжнім "Бешкетником". "Щегол", твоя справа завжди буди жити, твої дії будуть жити вічно! Твоя родина, твої близькі будуть завжди пам’ятати тебе з посмішкою і з вогнем в очах. Ти був самим матьорим воїном з усіх, хто був в строю", — написали побратими.

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