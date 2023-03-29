Женщин в армии РФ призывают становиться "полевыми женами" для утех офицеров, – СМИ

По словам секретаря Комитета солдатских матерей России Валентины Мельниковой, мужчины в российской армии также подвергаются сексуальным домогательствам, что является распространенной проблемой еще со времен СССР.

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В Вооруженных силах Российской Федерации склоняют женщин-военнослужащих из медицинской роты к связям сексуального характера с командирами. Об этом сообщила российская военнослужащая по контракту Маргарита в интервью изданию "Север.Реалии".

Маргарита рассказала, что провела на войне в Украине около двух месяцев и сейчас проходит курс реабилитации. По словам женщины, с первого дня на фронте ее пытались "подложить" под кого-то из офицеров.

Военнослужащая утверждает, что пошла служить в медицинскую роту, однако ее заприметил полковник, после чего она была определена в штаб.

"Полкан на тебя глаз положил. Будешь полевой женой, наверное", — объяснили женщине сотрудники штаба.

Спустя месяц Маргарита попала на российско-украинский фронт, где продолжила подвергаться домогательствам со стороны командования. После того как военнослужащая отказалась вступать в сексуальную связь с высокопоставленным офицером, ее условия пребывания в зоне боевых действий существенно ухудшились.

"Сломать хотели, в общем, чтобы я согласилась с ним спать. Но я выдержала, и когда он понял это, меня сразу же закинули в артиллерию, тоже по его приказу", — вспоминает Маргарита.

По ее словам, подобному давлению подвергались все женщины из ее роты. На ее глазах один из офицеров выстрелил в "свою девушку", обвинив в этом ВСУ.

Несмотря на домогательства со стороны начальства, Маргарита заявила о намерении вернутся в армию оккупантов, но уже в составе другого полка. Причиной такого решения является желание заработать, так как в ее родном городе Белгороде низкие зарплаты.

По данным доцента ВШЭ в Санкт-Петербурге Максима Арзамасцева, каждая четвертая женщина в российской армии подвергалась домогательствам.

Секретарь Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова также отметила, что сексуальному насилию в ВС РФ подвергаются и мужчины. По ее словам, эта проблема существует еще со времен СССР.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Российской Федерации начали призывать на войну девушек и женщин с медицинским образованием.

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