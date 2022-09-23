В России начали мобилизировать на войну с Украиной девушек и женщин (видео)

По словам одной из мобилизированных девушек, в Свердловской области РФ военкомы заставляют подписывать контракты дае тех женщин-медиков, которые давно не работают по специальности или, к примеру, являются педиатрами.

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В Министерстве обороны РФ начали призывать на войну с украинскими военными даже девушек и женщин. Об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня".

Собчак опубликовала видео, в котором свою историю рассказывает бывшая медсестра Жанна. Девушка проживает в Свердловской области РФ.

По словам Жанны, ее силой принудили подписать контракт, так как девушка в свое время получила медицинское образование. За неявку угрожали уголовной ответственностью. Работники военного комиссариата не обратили внимание даже на то, что девушка никогда не оказывала медицинскую помощь на поле боя. Более того, она уже несколько лет не работает по специальности

Жанна утверждает, что сначала она подписала контракт о службе, а уже потом получила направление на медкомиссию. Причем военные не скрывали от нее, что обследование будет формальным и девушку все равно направят на войну в Украину.

Бывшая медсестра также рассказала историю своих подруг. Одна из них — акушерка. А вторая — детский врач. Само младшей исполнилось 20 лет, самой старшей — 24 года.

"Всем страшно все голодные", — такими словами Жана закончила свой монолог на видео.

Ранее Фокус писал о том, что под частичную мобилизацию в России попадают женщины. В российском оборонном ведомстве утверждают, что на войну в Украину могут призвать женщин, которые имеют соответсвующее военно-учетные специальности. Однако не уточнили, о каких профессиях идет речь.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в рамках частичной мобилизации в России планируют призвать около 1 млн граждан, а не 300 тысяч, как утверждал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Однако в Кремле сообщения журналистов назвали ложью.