У Росії почали мобілізувати на війну з Україною дівчат та жінок (відео)

За словами однієї з мобілізованих дівчат, у Свердловській області РФ військкоми змушують підписувати контракти тих жінок-медиків, які давно не працюють за фахом або, наприклад, є педіатрами.

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У Міністерстві оборони РФ почали призивати на війну з українськими військовими навіть дівчат та жінок. Про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак у своєму Телеграм-каналі "Кривава пані".

Собчак опублікувала відео, в якому розповідає свою історію колишня медсестра Жанна. Дівчина проживає у Свердловській області РФ.

За словами Жанни, її силою змусили підписати контракт, оскільки дівчина свого часу здобула медичну освіту. За неявку погрожували кримінальною відповідальністю. Працівники військового комісаріату не звернули увагу навіть на те, що дівчина ніколи не надавала медичної допомоги на полі бою. Понад те, вона вже кілька років не працює за фахом.

Жанна стверджує, що спочатку вона підписала контракт про службу, а вже потім отримала направлення на медкомісію. До того ж військові не приховували від неї, що обстеження буде формальним і дівчину все одно направлять на війну в Україну.

Колишня медсестра також розповіла історію своїх подруг. Одна з них — акушерка. А друга — дитяча лікарка. Наймолодшій виповнилося 20 років, найстаршій — 24 роки.

"Усім страшно, всі голодні", — такими словами Жана закінчила свій монолог на відео.

Раніше Фокус писав про те, що під часткову мобілізацію до Росії потрапляють жінки. У російському оборонному відомстві стверджують, що на війну в Україну можуть призивати жінок, які мають відповідні військово-облікові спеціальності. Проте не уточнили, про які професії йдеться.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що в межах часткової мобілізації в Росії планують призвати близько 1 млн. громадян, а не 300 тисяч, як стверджував глава Міноборони РФ Сергій Шойгу. Проте у Кремлі повідомлення журналістів назвали брехнею.